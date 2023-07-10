Winamp, Android ve iOS'a geri dönüyor

Tam Boyutta Gör İkonik müzik çalar Winamp güncellenmiş haliyle mobil platformlarda yayınlandı. Android ve iOS için uygulamalar sınırlı sayıda kullanıcı ile kapalı beta test modunda kullanıma sunuldu.

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Çevrimdışı müziğe odaklanan eski Winamp uygulaması yıllar önce uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. Geliştiriciler perde arkasında uygulamayı daha da geliştirmek üzere çalışıyorlardı ve Temmuz ayı başında akıllı telefonlara geri döndüğünü duyurdular.

Bağımsız sanatçıları destekleyecek

Winamp'ın ilginç özelliklerinden biri, bağımsız sanatçıların yalnızca hayranlarıyla etkileşime girip doğrudan ürün satabilecekleri bir alan değil, aynı zamanda akış için şarkı kütüphaneleri barındıran Fanzone. Hayranlar, müziklerini dinlemek için her sanatçıya ayrı ayrı ayda 1 dolar ödeyebilecekler.

Kullanıcılar ayrıca karışık çalma listeleri de oluşturabilecekler. Bu listelerde, yerel parçaları abone oldukları sanatçıların müzikleriyle birleştirilecek. Buna ek olarak, geliştiriciler podcast'lere, radyo istasyonlarına ve hatta sesli kitaplara erişim sözü veriyorlar. Uygulamanın tam sürümünün önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

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