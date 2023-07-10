Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Winamp, Android ve iOS'a geri dönüyor

    Efsanevi müzik oynatıcı Winamp'ın geliştiricileri, uygulamayı yeni bir tasarım ve yeni özelliklerle geri getirdiklerini duyurdular.                              
    1
    Winamp, Android ve iOS'a geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    İkonik müzik çalar Winamp güncellenmiş haliyle mobil platformlarda yayınlandı. Android ve iOS için uygulamalar sınırlı sayıda kullanıcı ile kapalı beta test modunda kullanıma sunuldu.

    Çevrimdışı müziğe odaklanan eski Winamp uygulaması yıllar önce uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. Geliştiriciler perde arkasında uygulamayı daha da geliştirmek üzere çalışıyorlardı ve Temmuz ayı başında akıllı telefonlara geri döndüğünü duyurdular.

    Bağımsız sanatçıları destekleyecek

    Winamp'ın ilginç özelliklerinden biri, bağımsız sanatçıların yalnızca hayranlarıyla etkileşime girip doğrudan ürün satabilecekleri bir alan değil, aynı zamanda akış için şarkı kütüphaneleri barındıran Fanzone. Hayranlar, müziklerini dinlemek için her sanatçıya ayrı ayrı ayda 1 dolar ödeyebilecekler.

    Kullanıcılar ayrıca karışık çalma listeleri de oluşturabilecekler. Bu listelerde, yerel parçaları abone oldukları sanatçıların müzikleriyle birleştirilecek. Buna ek olarak, geliştiriciler podcast'lere, radyo istasyonlarına ve hatta sesli kitaplara erişim sözü veriyorlar. Uygulamanın tam sürümünün önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağır uykudan nasıl kurtulurum dolandırıcıya para gönderdim ne yapmalıyım vesikalık fotoğraf çoğaltma arabaya giren kedi nasıl çıkarılır kilo alınca kafa büyür mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız