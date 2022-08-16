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    Winamp, müzisyenler için platform haline geliyor

    Efsane mp3 uygulaması Winamp, tozlu raflara kaldırılmayı reddediyor. Müzisyen ve içerik oluşturucular için platform haline gelmek isteyen Winamp, abonelik sistemiyle geri dönüyor.
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    Winamp, müzisyenler için platform haline geliyor
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    Bir zamanlar bilgisayarlarımız için olmazsa olmazlardan biri olan Winamp, yeni nesil tarafından pek tanınmasa da eski kullanıcıları tarafından kullanılmaya devam ediyor. Artık Winamp, daha fazla büyümek ve içerik oluşturuculara hitap etme yolunda ilerlerken hayranları için yenilikler sunmayı hedefliyor.

    Winamp’ın tanınırlığını artırmak isteyen yöneticileri onu sadece mp3 uygulamasından daha fazlasına dönüştürmek istiyorlar. Şirket, müzisyenlere/içerik oluşturuculara çalışmalarını dağıtmaları, tanıtmaları ve elbette bundan kazanç elde etmelerini sağlayan bir platform haline geliyor.

    Winamp, Patreon benzeri platform sunacak

    Winamp, müzisyenler için platform haline geliyor
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    Winamp, içerik oluşturucu hizmeti ile birlikte Spotify ve Apple Music gibi çevrimiçi servislerle rakip olma amacını gütmüyor. Bunun yerine müzisyenlere ve içerik oluşturuculara – ki muhtemelen bunlar genellikle amatör üreticiler olacak – farklı kitlelere ulaşma fırsatı sunmaya çalışacak. Esasen müzik için Patreon benzeri bir platform gibi bir servis sunulacak diyebiliriz.

    Şimdilik sadece 25.000 kişilik davetiye ile sınırlı olan servisi kullanmak için Winamp’ın sitesini ziyaret etmeniz ve Creator Pass almak için kısa bir form doldurmanız gerekiyor. Servise giriş yaptığınızda ise bir yıllık ücretsiz Winamp for Creators platformuna erişim hakkı kazanmanız sağlanıyor. Kurulacak bu platform ile birlikte fanlara yönelik bir abonelik sisteminin de oluşturulması söz konusu.

    Hali hazırda hem amatör hem de profesyonel müzik/içerik oluşturucular Spotify ve Apple Music gibi platformları kullanmaya aşikar. Dolayısıyla Winamp’ın akış ve abonelik çağına ayak uydurması zorlu bir süreç olacakmış gibi görünüyor. Öte yandan geliri devam ettirmek için kullanıcı sayısını da artırmak başka bir zoruk olarak Winamp'ın karşısına çıkıyor.

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