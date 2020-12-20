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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu çözememiş görünüyor. Aralık başında yayınlanan KB4592438 güncellemesi bilgisayarlarda birçok sorun çıkmasına neden oldu.
    1 gün
    8b
    12
    28
    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor
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    Microsoft'un yayınladığı Windows 10 güncellemelerinin sorunlu çıkması artık sıradan bir hal almış durumda. Yazılım devinin yayınladığı en son toplu güncelleme de bilgisayarlarda ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden oldu.

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    Windows 10 kullanıcıları donma, aşırı CPU kullanımı ve mavi ekran hatası gibi can sıkıcı sorunlardan şikayet ediyorlar. Tüm bu problemler 8 Aralık'ta, Ekim 2020 ve Mayıs 2020 Güncellemesi'ne sahip sistemlere dağıtılan KB4592438 güncellemesinden sonra ortaya çıkmaya başladı.

    Kullanıcılar daha güncellemenin kurulum aşamasında sıkıntı yaşamaya başladıklarını ve yükleme işlemini gerçekleştiremediklerini ifade ediyorlar. Ancak bu sorun diğerlerinin yanında hafif kalıyor.

    Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor
    Tam Boyutta Gör

    CPU kullanımında ani artış ve mavi ekran hatası

    Güncellemeyi yüklemeyi başaranlar ciddi performans sorunlarıyla karşı karşıya kalmış durumdalar. Sistemde çok fazla yük olmasa bile CPU kullanımında ani artışlar olduğu belirtiliyor. Sadece tarayıcı açıkken bile %100'e yakın CPU kullanımı söz konusu.

    Kullanıcılar güncellemeyi kaldırdıktan sonra her şeyin normale döndüğünü söylüyorlar. KB4592438 güncellemesinin ayrıca eski oyunlarla uyumluluğu bozduğu, klasörleri salt okunur olarak işaretlediği, Bluetooth sorunlarına neden olduğu ve hatta mavi ekran hatasına yol açtığı da belirtiliyor.



    Kaynakça https://www.windowslatest.com/2020/12/17/windows-10-kb4592438-watch-out-for-these-issues-in-the-latest-update/ https://www.techradar.com/news/windows-10-update-is-reportedly-causing-system-lag-and-serious-crashes Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aaa. Çok şaşırdım. Demek MS'un güncellemesi sorunlara yol açıyor?
    Yanıtla +20
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben mi kutsanmış biriyim anlamadım da Windows 10 ilk çıktığı günden beri kullanıyorum bir kere haberleri yapılan sorunlarla karşılaşmadım.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet bu güncelleme kaynaklı tüm pc çöktü. Yeni bir PC almak durumunda kaldım. Bu adeta yazılım vandallığı gibi bir durum. Ne hatalarını kabul ederler, ne mağduriyeti telafi ederler. Yazıklar olsun böyle global bir dev markaya yakışmayacak amatörlükler.
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    Smaug (Muhammed Mustafa Doğan) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mavi ekran değil de aşırı kasma ve donmalar yaşıyorum. Bir de normalde ben kurmak istemedim, otomatik güncelleme kapalı olmasına rağmen kurulmuş. :(
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    MR.BERK (BERK ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir tek ben mi yaşamıyorum bu tür haberlerdeki sorunları.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu güncelleme i yaptım PC açılmıyor ben ne deyim artık bıktım adam akılı bir şey yapsın Microsoft
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    V4LKyR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu inanılmaz gıcık ALT TAB problemini çözsünler de başka bir şey istemiyorum. Delirtiyor beni.
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    tobepeople 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Paranla rezil olacağına aşısını kullan vezir ol :D
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    Darkfield (Adem DUMAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    12 gün oldu yükleyeli sadece zula da sürekli ping yükseliyordu ama bu güncellemeden önce başlamıştı. Cpu kullanımında hiç sorun yaşamadım
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    bkaakco (Berk ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Azınlık bir kitlenin yaşadığı sorunlar hep genel gibi anlatılıyor, birileri algı oluşturmaya çalışıyor ve başarılı da. Dosya silinme gibi bir olay belki hiç yaşanmadığı ya da belki kullanıcıların yüzde 0,001'ine denk geldiği halde bu olay her yerde haber yapıldığı için meşhur oldu. Yıllardır bu sorunlar nedense bana denk gelmedi. Microsoft'un bu işe artık bir el atması lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    kuasudba 13 sa. ( Mesaj Silindi ) bkaakco
    senin başına gelince sen de ağlamaya başlarsın.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben mi kutsanmış biriyim anlamadım da Windows 10 ilk çıktığı günden beri kullanıyorum bir kere haberleri yapılan sorunlarla karşılaşmadım.
    Yanıtla +4
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende donma oldu
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    8021 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, microsoft ve
    5 etiket daha güncelleme aralık sorun KB4592438 Yazılım
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