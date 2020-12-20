Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor

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Microsoft'un yayınladığı Windows 10 güncellemelerinin sorunlu çıkması artık sıradan bir hal almış durumda. Yazılım devinin yayınladığı en son toplu güncelleme de bilgisayarlarda ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden oldu.

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Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu

Windows 10 kullanıcıları donma, aşırı CPU kullanımı ve mavi ekran hatası gibi can sıkıcı sorunlardan şikayet ediyorlar. Tüm bu problemler 8 Aralık'ta, Ekim 2020 ve Mayıs 2020 Güncellemesi'ne sahip sistemlere dağıtılan KB4592438 güncellemesinden sonra ortaya çıkmaya başladı.

Kullanıcılar daha güncellemenin kurulum aşamasında sıkıntı yaşamaya başladıklarını ve yükleme işlemini gerçekleştiremediklerini ifade ediyorlar. Ancak bu sorun diğerlerinin yanında hafif kalıyor.

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CPU kullanımında ani artış ve mavi ekran hatası

Güncellemeyi yüklemeyi başaranlar ciddi performans sorunlarıyla karşı karşıya kalmış durumdalar. Sistemde çok fazla yük olmasa bile CPU kullanımında ani artışlar olduğu belirtiliyor. Sadece tarayıcı açıkken bile %100'e yakın CPU kullanımı söz konusu.

Kullanıcılar güncellemeyi kaldırdıktan sonra her şeyin normale döndüğünü söylüyorlar. KB4592438 güncellemesinin ayrıca eski oyunlarla uyumluluğu bozduğu, klasörleri salt okunur olarak işaretlediği, Bluetooth sorunlarına neden olduğu ve hatta mavi ekran hatasına yol açtığı da belirtiliyor.

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