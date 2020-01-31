Windows 10'da Paint ve WordPad artık sistemden kaldırılabilecek

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Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için yayınlayacağı bir sonraki büyük güncellemede yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Windows 10 20H1'de (sürüm 2004) Paint ve WordPad isteğe bağlı hale gelecek.

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Yani kullanıcılar Windows'un ilk sürümlerinden bu yana işletim sisteminin ayrılmaz bir parçası olan bu uygulamaları diledikleri zaman kaldırma şansına sahip olacaklar.

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Bir sonraki güncelleme Nisan veya Mayıs'ta gelecek

Windows 10'daki isteğe bağlı özelliklerin çoğu varsayılan olarak etkin şekilde gelse de Ayarlar uygulamasındaki isteğe bağlı özellikler menüsünden kolayca kaldırılabiliyorlar.

Windows Media Player ve Internet Explorer 11'dan sonra artık WordPad ve Paint'i de kaldırmak mümkün olacak. Söz konusu özelliğin Nisan veya Mayıs ayında yayınlanması beklenen Windows 10 20H1 güncellemesi ile genel kullanıma sunulacağını belirtelim.

https://www.windowslatest.com/2020/01/29/windows-10-to-offer-paint-and-wordpad-as-optional-features

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