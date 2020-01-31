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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'da Paint ve WordPad artık sistemden kaldırılabilecek

    Windows'un ilk sürümlerinden bu yana işletim sisteminin ayrılmaz bir parçası olan Paint ve WordPad isteğe bağlı hale geliyor. Kullanıcılar artık bu uygulamaları kaldırabilecekler.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10'da Paint ve WordPad artık sistemden kaldırılabilecek
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    Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için yayınlayacağı bir sonraki büyük güncellemede yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Windows 10 20H1'de (sürüm 2004) Paint ve WordPad isteğe bağlı hale gelecek.

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    Yani kullanıcılar Windows'un ilk sürümlerinden bu yana işletim sisteminin ayrılmaz bir parçası olan bu uygulamaları diledikleri zaman kaldırma şansına sahip olacaklar.

    Windows 10'da Paint ve WordPad artık sistemden kaldırılabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Bir sonraki güncelleme Nisan veya Mayıs'ta gelecek

    Windows 10'daki isteğe bağlı özelliklerin çoğu varsayılan olarak etkin şekilde gelse de Ayarlar uygulamasındaki isteğe bağlı özellikler menüsünden kolayca kaldırılabiliyorlar.

    Windows Media Player ve Internet Explorer 11'dan sonra artık WordPad ve Paint'i de kaldırmak mümkün olacak. Söz konusu özelliğin Nisan veya Mayıs ayında yayınlanması beklenen Windows 10 20H1 güncellemesi ile genel kullanıma sunulacağını belirtelim.



    https://www.windowslatest.com/2020/01/29/windows-10-to-offer-paint-and-wordpad-as-optional-features Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    GoldPunch 49 dk.
    Bunları kimse kaldırmak istemez. Her ikisi de çok kullanışlı programlar.
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