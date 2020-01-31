Sony PlayStation 5 arayüzünün fotoğrafı sızdırıldı

Haber Editörü
Heyecanla beklenen Sony PlayStation 5 oyun konsolu hakkında yeni bilgiler var. Bu kez cihazın arayüzünü gösteren bir fotoğraf internete düştü.İlginizi Çekebilir Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir
Ayrıca Bkz. "Takipçi artırma servisi, binlerce Instagram kullanıcısının şifresini sızdırdı"
Söz konusu görüntü SlashLeaks adlı internet sitesi tarafından yayınladı. Sony PlayStation 5 arayüzünü gösteren ilk gerçek fotoğraf olduğu belirtiliyor.
Şubat ayında tanıtılması bekleniyor
Yayınlanan görüntüde PlayStation Store simgesinini olduğu bölümü görebiliyoruz. PlayStation 5'in resmi tanıtımı 5 veya 15 Şubat'ta yapılabilir.
Sony henüz basın toplantısının davetiyelerini göndermeye başlamadığı için söz konusu tarih kesinleşmiş değil.
http://www.slashleaks.com/l/ps5-ui Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
youtube.com/...