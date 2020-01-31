Sony PlayStation 5 arayüzünün fotoğrafı sızdırıldı

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Heyecanla beklenen Sony PlayStation 5 oyun konsolu hakkında yeni bilgiler var. Bu kez cihazın arayüzünü gösteren bir fotoğraf internete düştü.

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Söz konusu görüntü SlashLeaks adlı internet sitesi tarafından yayınladı. Sony PlayStation 5 arayüzünü gösteren ilk gerçek fotoğraf olduğu belirtiliyor.

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Şubat ayında tanıtılması bekleniyor

Yayınlanan görüntüde PlayStation Store simgesinini olduğu bölümü görebiliyoruz. PlayStation 5'in resmi tanıtımı 5 veya 15 Şubat'ta yapılabilir.

Sony henüz basın toplantısının davetiyelerini göndermeye başlamadığı için söz konusu tarih kesinleşmiş değil.

http://www.slashleaks.com/l/ps5-ui

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