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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony PlayStation 5 arayüzünün fotoğrafı sızdırıldı

    Sony’nin PlayStation 5'i önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. Yeni nesil oyun konsolunun arayüzünü canlı olarak gösteren ilk fotoğraf internete düştü.
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    8
    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony PlayStation 5 arayüzünün fotoğrafı sızdırıldı
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    Heyecanla beklenen Sony PlayStation 5 oyun konsolu hakkında yeni bilgiler var. Bu kez cihazın arayüzünü gösteren bir fotoğraf internete düştü.

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    Söz konusu görüntü SlashLeaks adlı internet sitesi tarafından yayınladı. Sony PlayStation 5 arayüzünü gösteren ilk gerçek fotoğraf olduğu belirtiliyor.

    Sony PlayStation 5 arayüzünün fotoğrafı sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Şubat ayında tanıtılması bekleniyor

    Yayınlanan görüntüde PlayStation Store simgesinini olduğu bölümü görebiliyoruz. PlayStation 5'in resmi tanıtımı 5 veya 15 Şubat'ta yapılabilir.

    Sony henüz basın toplantısının davetiyelerini göndermeye başlamadığı için söz konusu tarih kesinleşmiş değil.



    http://www.slashleaks.com/l/ps5-ui Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 32 dk.
    Gelde 4 den kurtulalım Ç:
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    swat882 57 dk.
    Şu sony de düzgün front end yazılımcı yok mu yav?
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    medyxnet 1 sa.
    o eski lanet tasarımın yerini bunun alması iyi oldu
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    gowlet 1 sa.
    Yav yine mi aynı arayüz.
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    Xit 1 sa.
    Ne kadar dorudur bilinmez ama startup ekranı buda....

    youtube.com/...
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    Darknesia 58 dk. Xit
    Doğru değilmiş hocam o yalanlandı.
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    Relax Relax 1 sa.
    9.2 Tflops luk gpu ile biraz zayıf kalacak gibi.
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    SC0RPI0N 1 sa.
    Gelsin artık mekanın sahibi
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