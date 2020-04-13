Windows 10 ile Samsung cihazlar arasında kablosuz dosya transferi artık mümkün

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Telefondan bilgisayara ya da tam tersi yönde dosya transferi yapmak, USB kablosuyla ya da e-postalarla çözüm bulsa da kablosuz teknoloji her zaman daha konforlu seçenek olmuştur. Windows 10’un en son Insider sürümünde ortaya çıkan özellik, WiFi aracılığıyla Samsung telefonlar ve bilgisayar arasında dosya transferine destek sunuyor.

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Microsoft uzun bir süredir özellikle Android telefonlar ve Windows 10 arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için çalışıyor. Firma ilk olarak Telefonum uygulaması ile bildirimler, mesajlar ve fotoğraflar senkronizasyonuna imkan sağlarken geçen ay ise Samsung telefonlar ile kopyala-yapıştır desteği ve telefon çağrılarına yanıt gibi özellikler yayınlamıştı.

Yeni özellikten faydalanmak için Windows 10’da Telefonum uygulamasına, Samsung telefonda ise Windows ile Eşleştir üzerinden kurulum yapmak yeterli. Yeni özelliğin tabii ki bazı kısıtlamaları var: Maksimum dosya boyutu 512MB. Bunun dışında tek seferde gönderilebilecek dosya sayısı da 100 ile sınırlı. Özellik ayrıca Samsung’un Link to Windows 1.5 sürümüne ihtiyaç duyuyor. Bu sürüm, tüm Samsung modellerinde çalışmıyor.

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Özelliğin sonraki Windows 10 sürümünde herkese sunulması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-phones-support-file-drag-drop-feature-windows-10-pcs/

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