Bir devrin sonu: Microsoft, Windows 10 lisans satışlarını sonlandırıyor

Piyasaya sürüldüğü sırada Windows’un en başarılı revizyonlarından biri olan Windows 10, aradan geçen sekiz yıllık bir sürenin ardından yerini Windows 11’e bırakmaya hazırlanıyor. Microsoft bugün, Windows 10 dijital lisans satışları için son tarihi açıkladı.

Windows 10'un dijital satışları için son tarih belli oldu

Windows 10 Home, Pro ve Workstation sayfalarında yayınlanan bilgilere göre, Microsoft'un dijital Windows 10 satışları 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Bununla birlikte Microsoft, belirtilen tarihten itibaren Windows 10’un üçüncü taraf satıcılardan satın alınabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Windows 10’un fiziksel kopyaları mağazalarda satılmaya devam edilecek

Ancak bu durum daha yüksek fiyatlar ile karşılaşmamıza neden olabilir. Zira lisans anahtarları satıcıların ellerinde bulunan stoklar ile sınırlı olacak.

Tam Boyutta Gör

Bedava Windows 11 Pro indirme ve yükleme yolları 3 hf. önce eklendi

Görünüşe göre yazılım devi, Windows 10 lisans anahtarı satışlarını geride bırakarak, daha fazla kullanıcının Windows 11’e geçmesini hedefliyor. Yeni işletim sistemi güncelleme desteği ve oyun performansı ile ön plana çıksa da, tanıtımdan bu yana yaşanan sorunlar ve sistem gereksinimi sınırlamaları, kullanıcıların Windows 10'da kalmasına neden oldu. Bu bağlamda Microsoft'un yeni kararının şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 10 lisans satışları sona eriyor!