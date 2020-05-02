Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi gecikecek: İşte yeni takvim

Tam Boyutta Gör

Microsoft geçtiğimiz Nisan ayında bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi üzerindeki çalışmaların tamamladığını ve son rötuşların yapıldığını açıklamıştı. Yazılım devi ayrıca Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'nin Windows Insider kullanıcılarına sunulduğunu duyurdu.

İlginizi Çekebilir

En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu

Ayrıca Bkz. "Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi"

Ancak görünüşe bakılırsa güncellemenin çıkış tarihi gecikecek. Aktarılan bilgilere göre Microsoft'un 12 Mayıs'ta tüm kullanıcılara dağıtılması planlanan güncellemeyi 28 Nisan'da geliştiricilere ve bilgisayar üreticilerine teslim etmesi gerekiyordu. Ancak şirket tarihi ertelemek zorunda kaldı.

Tam Boyutta Gör

Güncelleme takvimi değişti

Bunun nedeni ise Microsoft'un Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'nde "sıfır gün güvenlik açığı" tespit etmesi. Şirket büyük güncellemeyi yayınlamadan önce bu açığı gidermek istiyor. Planlanan yeni takvim şu şekilde:

Bilgisayar üreticileri (OEM) - 5 Mayıs

Geliştiriciler - 12 Mayıs

Tüm kullanıcılar - 28 Mayıs

Mayıs sonunu beklemek isemiyorsanız Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik> Windows Insider Programı bölümü üzerinden kaydolarak Mayıs 2020 Güncellemesini PC'nize manuel olarak indirip yükleyebilirsiniz.

https://www.windowslatest.com/2020/05/02/microsoft-could-delay-the-big-windows-10-may-2020-update/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.