Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi gecikecek: İşte yeni takvim

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için yayınlanacak bir sonraki büyük güncellemeyi ertelemek zorunda kaldı. Peki şirketin bu kararı almasına neden olan şey neydi?
    1 hf.
    7b
    1
    21
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi gecikecek: İşte yeni takvim
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft geçtiğimiz Nisan ayında bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi üzerindeki çalışmaların tamamladığını ve son rötuşların yapıldığını açıklamıştı. Yazılım devi ayrıca Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'nin Windows Insider kullanıcılarına sunulduğunu duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi"

    Ancak görünüşe bakılırsa güncellemenin çıkış tarihi gecikecek. Aktarılan bilgilere göre Microsoft'un 12 Mayıs'ta tüm kullanıcılara dağıtılması planlanan güncellemeyi 28 Nisan'da geliştiricilere ve bilgisayar üreticilerine teslim etmesi gerekiyordu. Ancak şirket tarihi ertelemek zorunda kaldı.

    Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi gecikecek: İşte yeni takvim
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme takvimi değişti

    Bunun nedeni ise Microsoft'un Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi'nde "sıfır gün güvenlik açığı" tespit etmesi. Şirket büyük güncellemeyi yayınlamadan önce bu açığı gidermek istiyor. Planlanan yeni takvim şu şekilde:

    • Bilgisayar üreticileri (OEM) - 5 Mayıs
    • Geliştiriciler - 12 Mayıs
    • Tüm kullanıcılar - 28 Mayıs

    Mayıs sonunu beklemek isemiyorsanız Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik> Windows Insider Programı bölümü üzerinden kaydolarak Mayıs 2020 Güncellemesini PC'nize manuel olarak indirip yükleyebilirsiniz.



    https://www.windowslatest.com/2020/05/02/microsoft-could-delay-the-big-windows-10-may-2020-update/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    The Hollow 1 hf. en beğenilen Abba sever
    Konuları karıştırmış olsanız bile son yazdığınız cümle bu konuya da uyuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Abba sever (Murat Çalışkan) 1 hf. The Hollow
    😁😁 Allah kahretmesin yine aynı şeyi yaşıyorum.



    Mobilden anasayfa haberlerine yorum yapınca böyle oluyor.



    Alıntı bildirimi gelmese farkında olmayacaktim, teşekkürler dostum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 5 gün
    bence güncelme bugün gelebilir 10 mayısta yani bu gün inşalah yayınlanır bu<br />güncelme bende merak ediyom ama beklemek zorundayım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fahrettinsengül 1 hf. yeni yorumcu
    28 mayısa kadar kafamız rahat bari
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Bende yüklü bile....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    yazılım ekibi dağıtılınca, Insider programından çıktım. Çünkü daha ilk güncelleme de çekirdek dosyalar bozuldu ve ardarda arkaplanda çalışan dosyalar hata vermeye başladı. Özellikle windows güvenlikten Bezdum diyebilirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    şükür 28 mayısa kadar kafamız rahat
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mesci_663 (ibrahim halil mes) 1 hf.
    Sen kalk test ekibini işten çıkart sonra güncelleme üstüne güncelleme ver. Adamların ahı tuttu
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 1 hf.
    Geç olsun güç olmasın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 1 hf.
    bu mayıs güncellemesi gelince eski html edge, otomatik yeni chromium edge mi olacak yoksa isteğe bağlı mi yuklenecek hala ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ebu41
    Hâlâ eski Edge durmakta (19041.1'de test etmiştim), fakat Windows Update yoluyla kullanıcılara verilecek şeklinde belkide değiştirebilirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    bwhiteshark (Oğuz ) 1 hf.
    Windows update büyük ölçüde pişmanlıktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 1 hf.
    Güncelleme seven biri olarak , 1909 iyi , Microsoft güncelleme vermese de olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7031 kez okundu.
    14 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, mayıs 2020 güncellemesi ve
    3 etiket daha erteleme gecikme Yazılım
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Raja Koduri Xe HPC GPU’sunu paylaştı 1 hf. Slack CEO'su: Microsoft Teams, Slack için rakip değil! 1 hf. Google Meet ücretsiz oldu 1 hf. RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir 1 hf. Huawei kendi işlemcisini ve işletim sistemini barındıran bir PC hazırlıyor 1 hf. Intel’in 7 nm ile gelecek işlemcilerinin kod adı gün yüzüne çıktı: Lake’e devam 1 hf. TÜBİTAK destekli GriCeviz en beğenilen uygulamalar arasında 1 hf. TeamGroup RGB aydınlatmalı Flash belleğini duyurdu 1 hf. Kickstarter platformunu salgın vurdu, yarı yarıya küçülüyor 1 hf. Microsoft Flight Simulator, gerçeğini aratmayan hacimsel bulut efektleri sunacak 1 hf. HBO'nun yeni fantastik/korku dizisi Lovecraft Country'den ilk fragman 1 hf. Sony Wh-1000XM4’ün fiyatı sızdırıldı 1 hf. Citroen'den Çin pazarına özel sedan-crossover karışımı bir model: C3L 1 hf. D vitamini düzeyi ile koronavirüse bağlı mortalite arasında ilişki olduğu belirlendi 1 hf. OnePlus Z'nin işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 1 hf. Bilim insanları Non-Hodgkin lenfoma için potansiyel hedef keşfetti 1 hf. Koronavirüs yeni vaka sayısı 2000’in altına düştü 1 hf. Toyota, koronavirüs hastalarının taşınması için özel bir araç tasarladı 1 hf. Battlefield 6, seneye gelebilir 1 hf. Xiaomi Redmi Note 9S inceleme videosu | Yeni tasarım, yeni donanım 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi gecikecek: İşte yeni takvim Sonraki MediaTek, Helio G85'i duyurdu 1 hf. Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S20, satışlarda beklenileni veremedi 1 hf. John Wick 4 tam bir yıl ertelendi 1 hf. Virgin Galactic yeni aracıyla test uçuşunu New Mexico'da tamamladı 1 hf. Tim Cook: iPhone SE (2020), en hızlı Android telefonlardan daha hızlı 1 hf. Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması 1 hf. Meizu 17 Pro'nun kamera ve hoparlör detayları resmileşti 2 hf. Edge Beta sürümü Chrome’un bildirim isteklerini sessize alma özelliğini kazandı 2 hf. Xiaomi, kullanıcılarının özel verilerini gizlice toplamakla suçlandı! 2 hf. EBA'da öğrenci ve velilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak 2 hf. PUBG'nin 7. sezonuna ve yenilenen Vikendi haritasına ilk bakış 2 hf. Google Stadia, Android TV’lerde 4K HDR yayın yapabilecek 2 hf. Valve, macOS için SteamVR desteğini sonlandırıyor 2 hf. Microsoft Teams ile sanal mezuniyetler mümkün oluyor 2 hf. Samsung’un grafik birimi Qualcomm’a fark atıyor 2 hf. Twitter salgın döneminde rekor kullanıcıya ulaştı 2 hf. Deus Ex GO kısa süreliğine ücretsiz 2 hf. NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı 2 hf. Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek 2 hf. Epic Games mağazasında Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands ücretsiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi