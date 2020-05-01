Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi

    Tesla'nın elektrikli tırı bir türlü üretim bandına çıkamıyor. Daha önce de üretim tarihi ertelenen Tesla Semi yeni gecikmeyle birlikte belirlenen takvimin tam iki yıl gerisinde kaldı.
    2 hf.
    2,5b
    1
    9
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Tesla, elektrikli tırının üretimini ileriki bir tarihe ertelediğini açıkladı. Semi'nin esasında 2019 yılında üretime girmesi gerekiyordu. Ancak bu tarih 2020'ye ötelendi. Yeni bilgilere göre araç 2021'den önce üretim bandına çıkamayacak.

    Ayrıca Bkz. "Hyundai ve Kia'nın baş tasarımcısı görevinden ayrıldı"

    Son gelişmeyle birlikte Tesla Semi, belirlenen takvimin tam iki yıl gerisinde kaldı. 2017'de tanıtılan elektrikli tır 36 tona kadar yük çekebiliyor. Ayrıca tam yükle 0'dan 100 km/s hıza 20 saniyede ulaşabildiğini belirtelim. Araçta gelişmiş otomatik pilot sistemi yer alıyor.

    Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Tesla sipariş toplamaya devam ediyor

    Tesla Semi'nin 480 ve 800 kilometre menzil sunan iki farklı versiyonu mevcut. Standart modelin fiyat etiketi 150.000 dolar. Uzun menzilli versiyonda ise fiyat 180.000 dolara çıkıyor. Aracın üretimi ertelenmesine rağmen Tesla, 5.000 dolar depozito ile ön sipariş almayı sürdürüyor.



    https://bgr.com/2020/04/30/tesla-semi-truck-release-2021-delayed-again Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mgundog (m gundog) 2 hf. en beğenilen khytr89
    Türkiye de tır sürücüleri günlük maksimum 9saat tır kullanabiliyor ve 4.5 saat sonrasıda mecbur mola vermeli takograf saniye saniye işliyor ağır cezaları var eğer şarj istasyonlarının altyapısı tamamlanırsa çokta mantıksız değil
    Türkiye de tır sürücüleri günlük maksimum 9saat tır kullanabiliyor ve 4.5 saat sonrasıda mecbur mola vermeli takograf saniye saniye işliyor ağır cezaları var e...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 hf. mgundog
    En son açıklamalarında en üst modelin yükle 1000 km gidebildiğini söylemişlerdi Bence'de ülke içinde taşıma iin gayet uygun ülkeler arası zor ama fakat 10 sene sonra ne olur bilemeyiz 2012 de elektrikli tırları konuşmayı bırak düşünemiyorduk bile.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Bu araç bu tiple satmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Amerika gibi karayollarının çok uzun olduğu geniş coğrafyada kullanmak pek makul değil ama avrupa ülkeleri gibi mesafelerin nispeten daha kısa olduğu yerlerde kullanılabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cabriyo (Emin Tuncer) 2 hf.
    kazaları azaltsa yeter. kat kat kar edilmiş olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FlizGul 2 hf. yeni yorumcu
    Ben bunun satılacağını düşünnüyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 2 hf.
    480 - 800 km tır icin çok yeterisz bir menzil, sektorde bulunsam tercihim dizel mercedes actros ya da ford fmax olurdu.



    Yollar her zaman dumduz ya da yokus asagi degil. Bataryalari doldurmak icin 30dk - 60dk beklemekte bu sektor icin mantikli degil. Sahsi gorusum anca limanlarda gotur getir , kamyon modeli cikarsa tarladan toptanciya kisa mesafeli islerde kullanilabilir.



    Uzun yola cikmak istiyorsa teslanin bu aracin motor gamina bir dizel hybrid versiyon eklemesi gerektigini dusunuyorum.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mgundog (m gundog) 2 hf. khytr89
    Türkiye de tır sürücüleri günlük maksimum 9saat tır kullanabiliyor ve 4.5 saat sonrasıda mecbur mola vermeli takograf saniye saniye işliyor ağır cezaları var eğer şarj istasyonlarının altyapısı tamamlanırsa çokta mantıksız değil
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf. khytr89
    800km / 80km=10 saat

    Günde 8 saat araç kullanabilirsin ve 4 saate bir mola zorunluluğun var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. John Wick 4 tam bir yıl ertelendi 1 hf. Virgin Galactic yeni aracıyla test uçuşunu New Mexico'da tamamladı 1 hf. Tim Cook: iPhone SE (2020), en hızlı Android telefonlardan daha hızlı 1 hf. Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması 1 hf. Meizu 17 Pro'nun kamera ve hoparlör detayları resmileşti 2 hf. Edge Beta sürümü Chrome’un bildirim isteklerini sessize alma özelliğini kazandı 2 hf. Xiaomi, kullanıcılarının özel verilerini gizlice toplamakla suçlandı! 2 hf. EBA'da öğrenci ve velilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak 2 hf. PUBG'nin 7. sezonuna ve yenilenen Vikendi haritasına ilk bakış 2 hf. Google Stadia, Android TV’lerde 4K HDR yayın yapabilecek 2 hf. Valve, macOS için SteamVR desteğini sonlandırıyor 2 hf. Microsoft Teams ile sanal mezuniyetler mümkün oluyor 2 hf. Samsung’un grafik birimi Qualcomm’a fark atıyor 2 hf. Twitter salgın döneminde rekor kullanıcıya ulaştı 2 hf. Deus Ex GO kısa süreliğine ücretsiz 2 hf. NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı 2 hf. Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek 2 hf. Epic Games mağazasında Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands ücretsiz 2 hf. Koronavirüs salgınında 1 Mayıs tablosu 2 hf. NASA tarafından üretilen ventilatörler FDA tarafından onay aldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi Sonraki Zenith nostaljik El Primero'ya yeniden hayat verdi 2 hf. Huawei'nin baş tasarımcısı iPhone SE ile ilgili konuştu: Huawei SE gelecek mi? 2 hf. Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi 2 hf. Samsung resmen onayladı: Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışı ertelenmeyecek 2 hf. Amazon, ilk çeyrekte beklenilenden daha çok kazandı! 2 hf. Pixel 4a ile çekilmiş fotoğraf örnekleri ortaya çıktı 2 hf. HTC sanal gerçeklik toplantıları için geliştirdiği Vive Sync platformunu tanıttı 2 hf. Intel Core i7-1185G7 4.7 GHz’lik tepe frekansla gelebilir 2 hf. Seagate arızalı sabit diskleri tespit etmek için yapay zeka kullanmaya başladı 2 hf. Dünya çapında akıllı telefon satışları yüzde 10 ile 17 arasında düştü 2 hf. OPPO A92 sessizce tanıtıldı 2 hf. Yeni çalışma, 16 yıllık buz tabakası kaybını ortaya koyuyor 2 hf. Pocophone F2 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı 2 hf. Google Mesajlar RCS desteği İtalya ve Singapur’da aktive edildi 2 hf. Ryzen 3 3300X tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e hızaşırtıldı: i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün önünde 2 hf. Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nün yeni özelliklerini yayınladı 2 hf. AMD DDR5 ve Zen 4’e 2022’de geçebilir 2 hf. Sınırları zorlayan bilgisayar | Acer Swift 7 mercek altında 2 hf. Apple Watch Series 6, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri tespit edebilecek 2 hf. AMD: Zen 3 mimarili işlemciler ve RDNA2 tabanlı kartlar bu yıl sonuna geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    94GB kaç günde iner?
    DH Forum
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi