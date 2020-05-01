Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi

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Tesla, elektrikli tırının üretimini ileriki bir tarihe ertelediğini açıkladı. Semi'nin esasında 2019 yılında üretime girmesi gerekiyordu. Ancak bu tarih 2020'ye ötelendi. Yeni bilgilere göre araç 2021'den önce üretim bandına çıkamayacak.

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Son gelişmeyle birlikte Tesla Semi, belirlenen takvimin tam iki yıl gerisinde kaldı. 2017'de tanıtılan elektrikli tır 36 tona kadar yük çekebiliyor. Ayrıca tam yükle 0'dan 100 km/s hıza 20 saniyede ulaşabildiğini belirtelim. Araçta gelişmiş otomatik pilot sistemi yer alıyor.

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Tesla sipariş toplamaya devam ediyor

Tesla Semi'nin 480 ve 800 kilometre menzil sunan iki farklı versiyonu mevcut. Standart modelin fiyat etiketi 150.000 dolar. Uzun menzilli versiyonda ise fiyat 180.000 dolara çıkıyor. Aracın üretimi ertelenmesine rağmen Tesla, 5.000 dolar depozito ile ön sipariş almayı sürdürüyor.

https://bgr.com/2020/04/30/tesla-semi-truck-release-2021-delayed-again

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