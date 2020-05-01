Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi

Tesla, elektrikli tırının üretimini ileriki bir tarihe ertelediğini açıkladı. Semi'nin esasında 2019 yılında üretime girmesi gerekiyordu. Ancak bu tarih 2020'ye ötelendi. Yeni bilgilere göre araç 2021'den önce üretim bandına çıkamayacak.
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Son gelişmeyle birlikte Tesla Semi, belirlenen takvimin tam iki yıl gerisinde kaldı. 2017'de tanıtılan elektrikli tır 36 tona kadar yük çekebiliyor. Ayrıca tam yükle 0'dan 100 km/s hıza 20 saniyede ulaşabildiğini belirtelim. Araçta gelişmiş otomatik pilot sistemi yer alıyor.
Tesla sipariş toplamaya devam ediyor
Tesla Semi'nin 480 ve 800 kilometre menzil sunan iki farklı versiyonu mevcut. Standart modelin fiyat etiketi 150.000 dolar. Uzun menzilli versiyonda ise fiyat 180.000 dolara çıkıyor. Aracın üretimi ertelenmesine rağmen Tesla, 5.000 dolar depozito ile ön sipariş almayı sürdürüyor.
https://bgr.com/2020/04/30/tesla-semi-truck-release-2021-delayed-again Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yollar her zaman dumduz ya da yokus asagi degil. Bataryalari doldurmak icin 30dk - 60dk beklemekte bu sektor icin mantikli degil. Sahsi gorusum anca limanlarda gotur getir , kamyon modeli cikarsa tarladan toptanciya kisa mesafeli islerde kullanilabilir.
Uzun yola cikmak istiyorsa teslanin bu aracin motor gamina bir dizel hybrid versiyon eklemesi gerektigini dusunuyorum.
Günde 8 saat araç kullanabilirsin ve 4 saate bir mola zorunluluğun var.