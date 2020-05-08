Windows 10 ‘un pazar payı düşüşte

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Yazılım devinin güncel işletim sistemi çıkış yaptığı günden bu yana pazar payınını arttırak bu güne geldi. Son rapor Microsoft’un canını sıkacağa benziyor.

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Windows 10 kullanım oranı düşüşte

NetMarketShare’in gözlemine göre Windows 10 Şubat ayındaki %57.37’lik pazar payından geçtiğimiz ay %56.08’e gerilemiş. Gelişmede insanların evden çalışmaya başlamasıyla ofisteki Windows bilgisayarlarının aksine farklı işletim sistemi arayışına girmesinin etkisinin olabileceği düşünülüyor.

Özellikle de Canonical’ın Ubuntu 20.04 LTS’yi indirmeye sunduğu son dönemde Ubuntu %0.27’lik payından %1.89’a yükselerek dudak uçuklatan bir artış yaşamış.

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Bunun genel Linux kullanım oranına yansıması ise %1.36’dan %2.87’ye yükselme olarak gerçekleşmiş. Tabloda Linux dağıtımlarının son yıllarda giderek daha kullanıcı dostu hale gelmesiyle daha fazla dikkati üzerine çekmesinin önemli bir payı var.

https://www.techpowerup.com/266715/windows-10-market-share-drops-between-march-and-april

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