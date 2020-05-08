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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 ‘un pazar payı düşüşte

    Microsoft’un popüler işletim sistemi son rapora göre kan kaybediyor.
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    25
    Windows
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Windows 10 ‘un pazar payı düşüşte
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    Yazılım devinin güncel işletim sistemi çıkış yaptığı günden bu yana pazar payınını arttırak bu güne geldi. Son rapor Microsoft’un canını sıkacağa benziyor.

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    Windows 10 kullanım oranı düşüşte

    NetMarketShare’in gözlemine göre Windows 10 Şubat ayındaki %57.37’lik pazar payından geçtiğimiz ay %56.08’e gerilemiş. Gelişmede insanların evden çalışmaya başlamasıyla ofisteki Windows bilgisayarlarının aksine farklı işletim sistemi arayışına girmesinin etkisinin olabileceği düşünülüyor.

    Özellikle de Canonical’ın Ubuntu 20.04 LTS’yi indirmeye sunduğu  son dönemde Ubuntu %0.27’lik payından %1.89’a yükselerek dudak uçuklatan bir artış yaşamış.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Dünya Okyanus Günü’ne özel yeni bir tema içerisinde 4K duvar kağıtları sunuyor"

    Bunun genel Linux kullanım oranına yansıması ise %1.36’dan %2.87’ye yükselme olarak gerçekleşmiş. Tabloda Linux dağıtımlarının son yıllarda giderek daha kullanıcı dostu hale gelmesiyle daha fazla dikkati üzerine çekmesinin önemli bir payı var.



    https://www.techpowerup.com/266715/windows-10-market-share-drops-between-march-and-april Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kadima (MEHMET YILDIZ) 1 hf. en beğenilen smart1978
    Boş mesaj, bilgi niteliği yoktur..
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    smart1978 (X Y) 1 hf. Kadima
    Kendini ifade edisine hayran kaldim. Kendini bilgilendirmene gerek yoktu gerci.

    Ifade ettigim uzere : Ufak dalgalanmalar hakkindaki goruslerini alalim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Ufak dalgalanmalar haber niteligi yoktur...
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Kadima (MEHMET YILDIZ) 1 hf. smart1978
    Boş mesaj, bilgi niteliği yoktur..
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Ted Mosby 6 gün smart1978
    İnsanlar her sene telefon değiştirir gibi işletim sistemi değiştirmiyor. Kullanıcıların çoğu bilgisayarla birlikte gelen işletim sistemini kullanır, o yüzden de özgür yazılımların %1 bile artış göstermesi başarıdır.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf.
    Editörlere ödenen ücret yükseltilmeli, belki bu sayede artık boş ve gereksiz haberler dinlemeyiz de donanımhaber eski kaliteli günlerine döner. Frmtr ya da maxicep gibi tozlu sayfalarda kalmasına çok zaman kalmadı.
    Editörlere ödenen ücret yükseltilmeli, belki bu sayede artık boş ve gereksiz haberler dinlemeyiz de donanımhaber eski kaliteli günlerine döner. Frmtr ya da maxi...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    hasansimsek74 5 gün
    bir güncelleme yaptılar bizim bilgisayar çöktü. Yetmedi onlar da çöktü
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    fxmaster (qwerty asdf) 5 gün
    Bi güncelleme yaptırdılar bilgisayar felç oldu.Firefox çökmeleri mavi ekranlar. Güncellemeyi düşünmüyordum nereden güncellediysem.Format atınca ilk iş güncellemeleri tamamen kapatmak olacak.
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    eski_nesil 6 gün yeni yorumcu
    Şu online ders dönemi bitsin bende tekrar Linux macerasına dönüş yapacağım.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 6 gün
    yeni windows çıkmış heralde... 4. millenium faciası iyi bile dayandı...
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    vonderplanitz 1 hf.
    O değil de bu Northwood bi konu açıyor ve kendi açtığı konuya yorum göndermiyor. Kendi konusunu iplemiyor mu, yoksa boş konu açıp İnsanlar konuma gelip tartışsın ben de köşeden kıs kıs güleyim mi diyor?
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    ZETEC SE (Melih ) 1 hf.
    1909 sayesinde online sınavdan 0 aldım.
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    osmanuss 1 hf.
    okuyunda win10 batti piyasadan silindi yeni kral linux sanacak
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    xml-arif (arif yuksel) 5 gün osmanuss
    valla öyle hocam okuyanda battı sanacak :D
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    sinangndzx 1 hf. yeni yorumcu
    windows artık alışkanlık oldu bişey çıktımı windowsa kesin çıkar çünkü çoğunluk windows kullanır herkes üretici vs değilki linux tabanlı işletim sistemi kullansın ayrıca en büyük etkende oyunlardır windows artık kendi oyun servisleri bile bizim gibi ülkelerde mükemmel bir hizmet 100 den fazla çok güzel oyunlar daha dün rdr 2 geli (xbox galiba ) ayrıca win 7 keylerini win 10 kurarken kullanabiliyorsun yani eski kullanıcılar para vermiyor ben kullandım bundan sonrada paralı işletim sistemide çıkmıyacak bence o zaman pazar payı daha da artıcak görürsünüz
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Geçsin millet linux'a zaten , şu lanet ofis ve yazıcı uygulamarı olmasa bir dakika bırakmam ofis bilgisayarlarını windows 'da
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf.
    Oyun dünyasını egale edecek bir işletim sistemi olmadıkça bu adamlar tekel.
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    4100 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, windows 10 kullanım oranı ve
    6 etiket daha windows 7 ubuntu 20.04 lts ubuntu linux işletim sistemi Yazılım
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