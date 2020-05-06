Microsoft, Dünya Okyanus Günü’ne özel yeni bir tema içerisinde 4K duvar kağıtları sunuyor

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Microsoft yaklaşan Dünya Okyanus Günü öncesinde kullanıcıları sevindirecek bir paket sunuyor. Mağazadan erişebileceğiniz tema içerisinde beğeniyle kullanabileceğiniz duvar kağıtları mevcut.

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Dünya Okyanus Günü

Henüz resmi olarak kabul edilmese de 1992 yılında UN tarafından kabul edilen Dünya Okyanus Günü, dünya üzerindeki okyanusların yaşam ve vahşi yaşama katkısına dikkat çekme adına düzenleniyor. Her yıl 8 Haziran’da kutlanan özel gün iklim değişikliğiyle mücadelede okyanusların rolünü de ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

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Microsoft store’da Windows 10 kullanıcıları için indirmeye sunulan temayı indirdikten sonra Ayarlar>Kişiselleştirme>Temalar yolunu izleyerek seçmeniz yeterli. Renk tercihi içinse sol taraftan renk bölümüne geçmeniz gerekiyor. Duvar kağıtlarını aşağıdaki galerimizden de inceleyebilirsiniz.

https://mspoweruser.com/microsoft-celebrates-world-oceans-day-with-a-new-premium-4k-wallpaper-pack-for-windows-10/

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