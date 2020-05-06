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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Dünya Okyanus Günü’ne özel yeni bir tema içerisinde 4K duvar kağıtları sunuyor

    Yazılım devinin yayınladığı yeni tema masaüstünüzü tazeleme fırsatı olabilir.
    1 hf.
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    Windows
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft, Dünya Okyanus Günü’ne özel yeni bir tema içerisinde 4K duvar kağıtları sunuyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft yaklaşan Dünya Okyanus Günü öncesinde kullanıcıları sevindirecek bir paket sunuyor. Mağazadan erişebileceğiniz tema içerisinde beğeniyle kullanabileceğiniz duvar kağıtları mevcut.

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    Dünya Okyanus Günü

    Henüz resmi olarak kabul edilmese de 1992 yılında UN tarafından kabul edilen Dünya Okyanus Günü, dünya üzerindeki okyanusların yaşam ve vahşi yaşama katkısına dikkat çekme adına düzenleniyor. Her yıl 8 Haziran’da kutlanan özel gün iklim değişikliğiyle mücadelede okyanusların rolünü de ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

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    Microsoft store’da Windows 10 kullanıcıları için indirmeye sunulan temayı indirdikten sonra Ayarlar>Kişiselleştirme>Temalar yolunu izleyerek seçmeniz yeterli. Renk tercihi içinse sol taraftan renk bölümüne geçmeniz gerekiyor. Duvar kağıtlarını aşağıdaki galerimizden de inceleyebilirsiniz.



    https://mspoweruser.com/microsoft-celebrates-world-oceans-day-with-a-new-premium-4k-wallpaper-pack-for-windows-10/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    4 Resimli tema mı olur? Ayrıca bilgisayarın çözünürlüğünden daha yüksek bir resmin size bir faydası olmaz, ekranınız da 4K değil ise bu resimler olsa olsa HDD'de fazla yer olur. Yani bilboard büyüklüğündeki bir resmi 15 inç laptop ekranınızda baksanız ne olur bakmasanız ne olur.
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    Amd64x2 1 hf.
    Seni bing den biliriz, sen duvar kağıdı yapma, işletim sistemi yap, office yap, konsol yap, hatta en iyi yaptığın şeyi yap visual studio ya odaklan ama duvar kağıdı yapma.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Tema ve duvar kağıdı hmmm
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    FreeRun 1 hf.
    microsoft'un tema anlayışı biraz farklı galiba birkaç tane duvar kağıdı nasıl tema oluyor
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. FreeRun
    Tema olması için araç çubuklarının renk tonlarını özelleştirmesinin yanında 1 tane duvar kağıdı olması yeterlidir.
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    Mion 1 hf.
    Hareketli duvar kağıdımı yenemez :P
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