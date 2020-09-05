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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 yeni güncellemesinde ses ve metin iletişimine odaklanıyor

    Insider programına dağıtılan yeni beta yapısında verimli GIF arama motoru, dikte bileşeninde otomatik hata düzeltme, sanal klavyede iyileştirmeler gibi değişiklikler yer alıyor.
    6 gün
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    Windows
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Windows 10 yeni güncellemesinde ses ve metin iletişimine odaklanıyor
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    Windows 10 işletim sistemine sayısız büyük ve küçük güncelleme yapan Microsoft bu kez kullanıcıların ses ile metin tabanlı iletişimine odaklanıyor. Buna yönelik 3 yeni iyileştirme Insider programına sunuldu.

    Metin ve ses iletişimi gelişiyor

    Microsoft kıdemli yöneticilerinden Brandon LeBlanc yaptığı açıklamada GIF arama, dikte özelliği ve sanal klavye alanlarında önemli yenilikler yapıldığını belirtti. Böylece sistemin yetenekleri arttırıldı.

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    İlk olarak emoji seçme penceresine yeni akıcı tasarım diline uygun olacak şekilde akrilik bir arka plan entegre edildi. Bu pencerede yer alan animasyonlu GIF arama sekmesine WIN + [.] ve WIN + [;] yazarak hızlı bir şekilde erişim sağlamak mümkün. GIF veri tabanı Tenor tarafından sağlanıyor ve sürekli trendlere göre güncelleniyor.

    Dikte özelliği ise daha da geliştirildi. Dikte esnasında noktalama ve yazım kuralları otomatik olarak düzeltiliyor. Güncellenmiş algoritmalar ile Windows üzerindeki en güvenilir dikte özelliğinin ortaya çıktığı ifade ediliyor.

    Son olarak sanal klavye üzerinde yeni animasyon ve sesler, seçimli tuşların optimizasyonu, emoji arama entegrasyonu, tek tuşla sabit yerinden ayırabilme, dikte özelliği için yeni logo gibi yenilikler yer alıyor. Yeni güncellemeler Build 20206 ile Insider programına sunuldu ancak ne zaman dağıtıma çıkacak bilinmiyor.



    https://www.engadget.com/gif-search-voice-typing-windows-10-185314190.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 6 gün
    google bi işletim sistemi geliştirsede şu microsoft tarihe gömülse. sadece chrome kullanıyrum ama her ay 500 gb guncelleme geliyor arkadaş. en kotu android sistemi direkt bilgisayar tek tıkla kurabilsek keşke. ah google ah kurtar bizi şu microsoft belasından.
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    javaprof (orhan yılmaz) 6 gün formgonder2055
    Google ın bir işletim sistemi var zaten.
    https://www.google.com/chromebook/chrome-os/

    ayrıca sadece chrome kullanıyorsanız ubuntu kurmak en iyi seçenek en büyük pazara sahip linux distrosudur ve sahibi canonical yıllık 1 milyar dolar cirosu var yani çok büyük bir şirket tarafından geliştiriliyor.
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    Windows10 5 gün formgonder2055
    hadi gücün yetiryorsa al da görelim chromebookları.

    klavye tr değil daha, adamlar tr yi umurlarınaa takmıyorlar.
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Çok .oktan
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 gün
    Bir de buglara odaklansalar düzeltmek için güzel olmaz mı?
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 6 gün
    Ses driverlarınıza dikkat edin. Bozulacak gibi
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 6 gün
    Aman bir şeye odaklanmasın. 2004 e güncelledik office uygulamaları gitti. Wifi gitti... tonla rezalet.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Windows10 5 gün ardicli2000
    bana göre de mükemmel bir işletim sistemi. ne yapacağız, şimdi?
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