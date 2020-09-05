Windows 10 yeni güncellemesinde ses ve metin iletişimine odaklanıyor

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Windows 10 işletim sistemine sayısız büyük ve küçük güncelleme yapan Microsoft bu kez kullanıcıların ses ile metin tabanlı iletişimine odaklanıyor. Buna yönelik 3 yeni iyileştirme Insider programına sunuldu.

Metin ve ses iletişimi gelişiyor

Microsoft kıdemli yöneticilerinden Brandon LeBlanc yaptığı açıklamada GIF arama, dikte özelliği ve sanal klavye alanlarında önemli yenilikler yapıldığını belirtti. Böylece sistemin yetenekleri arttırıldı.

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İlk olarak emoji seçme penceresine yeni akıcı tasarım diline uygun olacak şekilde akrilik bir arka plan entegre edildi. Bu pencerede yer alan animasyonlu GIF arama sekmesine WIN + [.] ve WIN + [;] yazarak hızlı bir şekilde erişim sağlamak mümkün. GIF veri tabanı Tenor tarafından sağlanıyor ve sürekli trendlere göre güncelleniyor.

Dikte özelliği ise daha da geliştirildi. Dikte esnasında noktalama ve yazım kuralları otomatik olarak düzeltiliyor. Güncellenmiş algoritmalar ile Windows üzerindeki en güvenilir dikte özelliğinin ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Son olarak sanal klavye üzerinde yeni animasyon ve sesler, seçimli tuşların optimizasyonu, emoji arama entegrasyonu, tek tuşla sabit yerinden ayırabilme, dikte özelliği için yeni logo gibi yenilikler yer alıyor. Yeni güncellemeler Build 20206 ile Insider programına sunuldu ancak ne zaman dağıtıma çıkacak bilinmiyor.

https://www.engadget.com/gif-search-voice-typing-windows-10-185314190.html

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