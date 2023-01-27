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    Windows 11 21H2'den 22H2 sürümüne otomatik yükseltme başladı

    Microsoft, Windows 11 21H2 çalıştıran bilgisayarları otomatik olarak Windows 11 22H2 sürümüne yükseltmeye başladığını duyurdu. Şirket güncelleme sürecini kademeli olarak gerçekleştiriyor.
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    Windows 11 21H2'den 22H2 sürümüne otomatik yükseltme başladı Tam Boyutta Gör
    Windows 11 21H2'nin destek süresi 10 Ekim'de sona erecek olsa da Microsoft bu sürümdeki cihazları "olumlu bir deneyim" sunduğunu söylediği Windows 11 22H2'ye otomatik olarak yükseltmeye başladığını duyurdu. Şirket güncelleme sürecini sürüm 21H2'yi en uzun süredir kullanan cihazlardan başlayarak kademeli olarak gerçekleştirecek.

    Yazılım devi konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün Windows 11 21H2 Home ve Pro çalıştıran cihazları otomatik olarak Windows 11 22H2'ye güncellemeye başladık. Windows 10'dan bu yana kullanıcıların otomatik güncelleştirmeler aracılığıyla desteklenen Windows sürümleriyle güncel ve güvende kalmalarına yardımcı oluyoruz. Korunmanıza ve üretkenliğinizi sürdürmenize yardımcı olmak için Windows 11'de de aynı yaklaşımı kullanıyoruz."

    Windows 11 21H2'den 22H2 sürümüne otomatik yükseltme başladı Tam Boyutta Gör

    Bazı sistemler uyumluluk sorunu nedeniyle güncelleme almayabilir

    Şirket ayrıca bazı kullanıcıların Intel Smart Sound Technology (Intel SST) sürücüsünün 10.29.0.5152 veya 10.30.0.5152 numaralı sürümleriyle ilgili sorunlar nedeniyle yükseltme yapamayacağını söyledi. Zira güncelleme 11. nesil Intel Core işlemciye sahip sistemlerde mavi ekran hatasına neden olabilir.

    Şu anda kullanıcıların Windows 11 sürüm 22H2 güncellemesini alabilmeleri için yukarıdaki sorunu çözmeye yönelik geçici bir çözüm mevcut. Yapılması gereken tek şey Intel Smart Sound Technology sürücülerini 10.30.00.5714 ve üzeri ya da 10.29.00.5714 ve üzeri sürüme güncellemek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 10 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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