Windows 11’in DLSS rakibi Auto SR’nin çalışacağı oyunlar açıklandı

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Otomatik Süper Çözünürlük (Auto Super Resolution, Auto SR veya Otomatik SR) yükseltme teknolojisine ilişkin daha fazla ayrıntıyı açıklarken aynı zamanda bazı demolar da sergilemişti. Ancak bu özellik her oyunda değil, Microsoft tarafından doğrulanan bir oyun kümesinde aktif olarak kullanılabilecek. Şimdi Windows 11 Auto SR ile uyumlu olan oyunlar açıklandı.

Windows 11 Auto SR ile uyumlu oyunlar

Microsoft’a göre Auto SR, mevcut oyunlarda gerçek zamanlı olarak daha yüksek kare hızları sağlayacak. Yükseltme işlemini yapay zeka ile yapan Auto SR, bunun için sistemdeki NPU birimini kullanacak. Microsoft, Auto SR’yi kullanabilmek için Hexagon NPU ve tümleşik GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon X işlemcili bir Copilot+ PC’ye sahip olunması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Windows 11 Auto SR için sadece oyunlar değil, sistemler de sınırlı olacak.

Eğer Copilot Plus PC uyumlu bir bilgisayar alırsanız Otomatik SR ayarını aktifleştirmek için Ayarlar > Sistem > Ekran > Grafikler'e gidin ve Varsayılan ayarlar'ın altında Otomatik süper çözünürlük ayarını etkinleştirin. Windows 11 Auto SR ile oynayabileceğiniz oyunlar arasında Borderlands 3, God of War, The Witcher 3 bulunurken şimdilik tam liste şu şekilde:

7 Days to Die

BeamNG drive

Borderlands 3

Control

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die

Twice Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3: Wild Hunt

