Windows 11’in DLSS rakibi Auto SR’nin çalışacağı oyunlar açıklandı

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Otomatik Süper Çözünürlük (Auto Super Resolution, Auto SR veya Otomatik SR) yükseltme teknolojisine ilişkin daha fazla ayrıntıyı açıklarken aynı zamanda bazı demolar da sergilemişti. Ancak bu özellik her oyunda değil, Microsoft tarafından doğrulanan bir oyun kümesinde aktif olarak kullanılabilecek. Şimdi Windows 11 Auto SR ile uyumlu olan oyunlar açıklandı.
Windows 11 Auto SR ile uyumlu oyunlar
Microsoft’a göre Auto SR, mevcut oyunlarda gerçek zamanlı olarak daha yüksek kare hızları sağlayacak. Yükseltme işlemini yapay zeka ile yapan Auto SR, bunun için sistemdeki NPU birimini kullanacak. Microsoft, Auto SR’yi kullanabilmek için Hexagon NPU ve tümleşik GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon X işlemcili bir Copilot+ PC’ye sahip olunması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Windows 11 Auto SR için sadece oyunlar değil, sistemler de sınırlı olacak.
Eğer Copilot Plus PC uyumlu bir bilgisayar alırsanız Otomatik SR ayarını aktifleştirmek için Ayarlar > Sistem > Ekran > Grafikler'e gidin ve Varsayılan ayarlar'ın altında Otomatik süper çözünürlük ayarını etkinleştirin. Windows 11 Auto SR ile oynayabileceğiniz oyunlar arasında Borderlands 3, God of War, The Witcher 3 bulunurken şimdilik tam liste şu şekilde:
- 7 Days to Die
- BeamNG drive
- Borderlands 3
- Control
- Dark Souls III
- God of War
- Kingdom Come: Deliverance
- Resident Evil 2
- Resident Evil 3
- Sekiro: Shadows Die
- Twice Sniper Ghost Warrior Contracts 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.