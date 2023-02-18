Windows 11 beklenen özelliğe kavuşuyor: Yanıt vermeyen uygulamalar için hızlı sonlandırma

Tam Boyutta Gör Microsoft tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Windows 11, sistem gereksinimleri ve birçok hata nedeniyle kullanıcılardan sert eleştiriler aldı. Bu sorunların çoğu yeni güncellemeler ile çözüme kavuşurken, işletim sistemi farklı yetenekler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de Windows 11'in son önizleme sürümünde Windows kullanıcıları tarafından uzun zamandır beklenen bir özellik keşfedildi. Yazılım devi, yanıt vermeyen uygulamalar için çok daha kolay ve hızlı bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Görevi Sonlandır işlevi artık daha ulaşılabilir olacak

Bilindiği üzere Windows'ta sorunlu bir uygulama ile karşılaştığımızda son çare olarak Görev Yöneticisi'ne ulaşmak zorunda kalıyoruz. Öyle ki bu durum, Windows'un bir geleneği haline gelmiş durumda. Yeni sızıntı ise, artık bu kapatma işlevinin Görev Çubuğu'na taşınacağını gösteriyor. Bu noktada herhagi bir uygulamaya sağ tıkladığımızda yeni bir ''Görevi sonlandır'' seçeneği bizleri karşılayacak.

Öte yandan önizleme yapılarında karşımıza çıkan bazı yeni özellikler, kararlı sürüme ulaşmadan rafa kaldırılabiliyor. Sızıntı kaynağı ise popüler Windows yapılandırma araçlarından biri olan ViVeTool ile tespit edilen özelliğin henüz aktif olarak çalışmadığını belirtti. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.

Windows 11 yeni nesil Mac’ler için geliyor 1 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 beklenen özelliğe kavuşuyor: Hızlı işlem sonlandırma