Windows 11 beklenen özelliğe kavuşuyor: Yanıt vermeyen uygulamalar için hızlı sonlandırma

Görevi Sonlandır işlevi artık daha ulaşılabilir olacak
Bilindiği üzere Windows'ta sorunlu bir uygulama ile karşılaştığımızda son çare olarak Görev Yöneticisi'ne ulaşmak zorunda kalıyoruz. Öyle ki bu durum, Windows'un bir geleneği haline gelmiş durumda. Yeni sızıntı ise, artık bu kapatma işlevinin Görev Çubuğu'na taşınacağını gösteriyor. Bu noktada herhagi bir uygulamaya sağ tıkladığımızda yeni bir ''Görevi sonlandır'' seçeneği bizleri karşılayacak.
Öte yandan önizleme yapılarında karşımıza çıkan bazı yeni özellikler, kararlı sürüme ulaşmadan rafa kaldırılabiliyor. Sızıntı kaynağı ise popüler Windows yapılandırma araçlarından biri olan ViVeTool ile tespit edilen özelliğin henüz aktif olarak çalışmadığını belirtti. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah