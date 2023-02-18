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    Windows 11 beklenen özelliğe kavuşuyor: Yanıt vermeyen uygulamalar için hızlı sonlandırma

    Windows 11'in önizleme sürümünde kullanıcılar tarafından uzun zamandır beklenen bir özellik keşfedildi. Yazılım devi, yanıt vermeyen uygulamalar için çok daha kolay bir yöntem hazırlıyor.
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    Windows 11 beklenen özelliğe kavuşuyor: Hızlı işlem sonlandırma Tam Boyutta Gör
    Microsoft tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Windows 11, sistem gereksinimleri ve birçok hata nedeniyle kullanıcılardan sert eleştiriler aldı. Bu sorunların çoğu yeni güncellemeler ile çözüme kavuşurken, işletim sistemi farklı yetenekler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de Windows 11'in son önizleme sürümünde Windows kullanıcıları tarafından uzun zamandır beklenen bir özellik keşfedildi. Yazılım devi, yanıt vermeyen uygulamalar için çok daha kolay ve hızlı bir yöntem üzerinde çalışıyor. 

    Görevi Sonlandır işlevi artık daha ulaşılabilir olacak

    Bilindiği üzere Windows'ta sorunlu bir uygulama ile karşılaştığımızda son çare olarak Görev Yöneticisi'ne ulaşmak zorunda kalıyoruz. Öyle ki bu durum, Windows'un bir geleneği haline gelmiş durumda. Yeni sızıntı ise, artık bu kapatma işlevinin Görev Çubuğu'na taşınacağını gösteriyor. Bu noktada herhagi bir uygulamaya sağ tıkladığımızda yeni bir ''Görevi sonlandır'' seçeneği bizleri karşılayacak.

    Öte yandan önizleme yapılarında karşımıza çıkan bazı yeni özellikler, kararlı sürüme ulaşmadan rafa kaldırılabiliyor. Sızıntı kaynağı ise popüler Windows yapılandırma araçlarından biri olan ViVeTool ile tespit edilen özelliğin henüz aktif olarak çalışmadığını belirtti. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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