Microsoft, Windows 11’i yeni nesil Mac’lere getiriyor

Windows 11 yeni nesil Mac’lerde kullanılabilecek
Microsoft tarafından yapılan açıklamada Parallels Desktop (Sürüm 18) aracılığıyla Windows 11'in Arm sürümlerini Apple'ın en yeni M1 ve M2 Mac'lerinde çalıştırmak mümkün olacak. Bu durum standart kullanıcı için çok fazla bir anlam ifade etmese de iş için Windows’a ihtiyaç duyan profesyoneller için bu oldukça önemli.
Öte yandan tahmin edilebileceği gibi bazı sınırlamalar bulunuyor. Sanallaştırılmış Windows 11 ile 32 bit ARM uygulamalarını çalıştırmak mümkün değil zira Microsoft tüm ARM Windows yapıları için 32 bit yazılımları kullanımdan kaldırmıştı. Ayrıca işletim sisteminde kullanmayı planladığınız aygıtların da Windows 11 ARM sürücülerine sahip olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.
Bunun yanında Parallels Desktop 16.5 sürümüyle M1 yongalarında Windows aslında destekleniyordu ancak yeni sürümle birlikte Windows 11’i tek bir tıklamayla kurmak mümkün oluyor. Parallels ayrıca Windows 11'in TPM ve Güvenli Önyükleme gereksinimlerinin karmaşıklığını, Apple silikon ile eşleştirilmiş sanal bir TPM ile hallediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah