Microsoft, Windows 11’i yeni nesil Mac’lere getiriyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, işletim sisteminin sanal bir ortamda çalışmasına izin vermek için Parallels ile yeni bir ortaklık yaptığını duyurdu. Böylece Windows 11, Apple'ın M1 ve M2 işlemcili yeni nesil Mac'lerine gelmiş oluyor.

Windows 11 yeni nesil Mac’lerde kullanılabilecek

Microsoft tarafından yapılan açıklamada Parallels Desktop (Sürüm 18) aracılığıyla Windows 11'in Arm sürümlerini Apple'ın en yeni M1 ve M2 Mac'lerinde çalıştırmak mümkün olacak. Bu durum standart kullanıcı için çok fazla bir anlam ifade etmese de iş için Windows’a ihtiyaç duyan profesyoneller için bu oldukça önemli.

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Öte yandan tahmin edilebileceği gibi bazı sınırlamalar bulunuyor. Sanallaştırılmış Windows 11 ile 32 bit ARM uygulamalarını çalıştırmak mümkün değil zira Microsoft tüm ARM Windows yapıları için 32 bit yazılımları kullanımdan kaldırmıştı. Ayrıca işletim sisteminde kullanmayı planladığınız aygıtların da Windows 11 ARM sürücülerine sahip olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.

Bunun yanında Parallels Desktop 16.5 sürümüyle M1 yongalarında Windows aslında destekleniyordu ancak yeni sürümle birlikte Windows 11’i tek bir tıklamayla kurmak mümkün oluyor. Parallels ayrıca Windows 11'in TPM ve Güvenli Önyükleme gereksinimlerinin karmaşıklığını, Apple silikon ile eşleştirilmiş sanal bir TPM ile hallediyor.

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Windows 11 yeni nesil Mac’ler için geliyor