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    Microsoft, Windows 11’i yeni nesil Mac’lere getiriyor

    Microsoft, Apple'ın en yeni Mac bilgisayarları için Windows 11’in sanallaştırılmış bir Arm sürümünü getiriyor. Yazılım devi Windows 11’i sanallaştırma yazılımı Parallels ile sunacak.
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    Windows 11 yeni nesil Mac’ler için geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, işletim sisteminin sanal bir ortamda çalışmasına izin vermek için Parallels ile yeni bir ortaklık yaptığını duyurdu. Böylece Windows 11, Apple'ın M1 ve M2 işlemcili yeni nesil Mac'lerine gelmiş oluyor.

    Windows 11 yeni nesil Mac’lerde kullanılabilecek

    Microsoft tarafından yapılan açıklamada Parallels Desktop (Sürüm 18) aracılığıyla Windows 11'in Arm sürümlerini Apple'ın en yeni M1 ve M2 Mac'lerinde çalıştırmak mümkün olacak. Bu durum standart kullanıcı için çok fazla bir anlam ifade etmese de iş için Windows’a ihtiyaç duyan profesyoneller için bu oldukça önemli.

    Windows 11 yeni nesil Mac’ler için geliyor Tam Boyutta Gör

    Öte yandan tahmin edilebileceği gibi bazı sınırlamalar bulunuyor. Sanallaştırılmış Windows 11 ile 32 bit ARM uygulamalarını çalıştırmak mümkün değil zira Microsoft tüm ARM Windows yapıları için 32 bit yazılımları kullanımdan kaldırmıştı. Ayrıca işletim sisteminde kullanmayı planladığınız aygıtların da Windows 11 ARM sürücülerine sahip olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.

    Bunun yanında Parallels Desktop 16.5 sürümüyle M1 yongalarında Windows aslında destekleniyordu ancak yeni sürümle birlikte Windows 11’i tek bir tıklamayla kurmak mümkün oluyor. Parallels ayrıca Windows 11'in TPM ve Güvenli Önyükleme gereksinimlerinin karmaşıklığını, Apple silikon ile eşleştirilmiş sanal bir TPM ile hallediyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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