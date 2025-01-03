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    Windows 11 kullanıcıları dinamik duvar kağıdı özelliğinin akıbetini merak ediyor

    Windows 11’in tasarım yenilikleri arasında en dikkat çekenlerden biri, dinamik duvar kağıtları konsepti oldu. Bu özellik, masaüstü deneyimini hareketli görsellerle zenginleştirmeyi hedefliyordu.

    Windows 11'de dinamik duvar kağıdı bekleyişi sürüyor

    Windows 11, 2021 yılında kullanıcılarla buluştuğunda, son on yılın en büyük masaüstü değişikliklerinden birini beraberinde getirdi. Özellikle, Windows 8’den bu yana en radikal değişiklikleri içeren bir sürüm olarak dikkat çekti. Başlat menüsü ve görev çubuğu, alışılmışın dışında bir şekilde merkeze taşınarak hem konumları hem de işlevsellikleri değiştirildi. Bununla birlikte, Windows'un genel görünümü modern ve sade bir tasarıma evrildi.

    Windows 11’in en dikkat çekici yeniliklerinden biri, merkeze hizalanmış Başlat menüsü ve görev çubuğuydu. Bu tasarım, sistemin genel görsel düzenini vurgulayan yeni statik duvar kağıtlarıyla desteklendi. En bilinen örneklerden biri, "Bloom" adı verilen ve varsayılan duvar kağıdı olarak kullanılan görsel oldu. Bunun yanı sıra, Microsoft, hareketli duvar kağıtları üzerine de çalışmalar yürütmeye başladı. Bu özellik, masaüstü veya kilit ekranında, arka planda hafifçe hareket eden dinamik görsellerin kullanılmasını mümkün kılacaktı.

    Eski bir Microsoft tasarımcısı olan Sergey Kisselev’in paylaştığı bilgilere göre, bu dinamik duvar kağıtları özellikle eğitim amaçlı düşük maliyetli cihazlar için tasarlandı. Kisselev, bu çalışmaların, Windows 11’in merkeze odaklanan yeni kompozisyon yapısını kutlamak amacıyla yürütüldüğünü belirtti. Eğitim kullanıcılarını hedef alan çeşitli animasyonlar ve statik görseller bu süreçte incelendi.

    Ne yazık ki dinamik duvar kağıtları, şu an için Windows 11 kullanıcılarına sunulmuş değil. Bu özelliğin iptal edilip edilmediği ya da sadece ertelendiği belirsizliğini koruyor. Daha önce, Windows 11 Insider sürümlerinde dinamik duvar kağıtları desteğine dair bazı izler görülmüş olsa da, bu özellik, planlandığı gibi 23H2 sürümüyle birlikte kullanıma sunulmadı.

    Dinamik duvar kağıtlarının geleceği hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, bu özelliğin halen geliştiriliyor olması ve 2025 yılındaki yıllık güncellemede kullanıcılarla buluşması umut ediliyor. Şimdilik, Windows 11 kullanıcıları, statik duvar kağıtlarıyla yoluna devam ediyor.

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