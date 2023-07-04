Windows 11'de kritik sorun: SSD hızlarını bozuyor

Aktarıldığı kadarıyla Mart ayından bu yana, Windows 11 güncellemeleri nedeniyle katı hal sürücülerinin yazma performansının önemli ölçüde düştüğü belirtiliyor. Bu noktada Microsoft Geri Bildirim Merkezi ve Reddit'te paylaşımda bulunan birçok kullanıcı, depolama hızı sorununun oyun yükleme, uygulama başlatma, Windows önyükleme hızlarını ve hatta oyun kararlılığını etkilediğini söylüyor.
Microsoft, kullanıcılardan gelen şikayetlere henüz yanıt vermedi. Ancak gelecekte yayınlanacak bir düzeltme ile ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu süre içerisinde sorundan etkilenen kullanıcıların temiz kurulumun ardından otomatik güncellemelerini devre dışı bırakmalarını öneriyoruz.
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)