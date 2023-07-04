Tam Boyutta Gör Çıkışından bu yana Windows 11, sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Ancak bu aşamada yeni sorunların ortaya çıktığını görüyoruz. Öyle ki Redmond merkezli şirketin işlemci kullanımını artıran bir hatayı doğruladığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de kullanıcılar, Windows 11'de SSD hızlarının büyük oranda düşmesine yol açan yeni bir sorun keşfetti. Bu yıl sisteminizin zamanla yavaşladığını hissettiyseniz sorun bundan kaynaklı olabilir.

Windows 11'de kritik sorun

Aktarıldığı kadarıyla Mart ayından bu yana, Windows 11 güncellemeleri nedeniyle katı hal sürücülerinin yazma performansının önemli ölçüde düştüğü belirtiliyor. Bu noktada Microsoft Geri Bildirim Merkezi ve Reddit'te paylaşımda bulunan birçok kullanıcı, depolama hızı sorununun oyun yükleme, uygulama başlatma, Windows önyükleme hızlarını ve hatta oyun kararlılığını etkilediğini söylüyor.

Öyle ki bazı kullanıcılar için durum oldukça ciddi. Bir kullanıcı SSD yazma hızının neredeyse 7 kat düştüğünü gösteren bir görüntü paylaştı. Diğer kullanıcılar ise, sorunun aralıklı olarak yaşandığını belirtiyor. Dolayısıyla bu durum, sorunun çözümünü de zorlaştırıyor. Yeni sorunun hangi güncellemeden kaynaklandığı ise henüz net değil. Ancak sorunların Mart ayına kadar uzanıyor olması, aynı tarihte yayınlanan ''KB5023778'' güncellemesine işaret ediyor.

Microsoft, Windows 11'in bir sorununu daha doğrulandı! 1 hf. önce eklendi

Microsoft, kullanıcılardan gelen şikayetlere henüz yanıt vermedi. Ancak gelecekte yayınlanacak bir düzeltme ile ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu süre içerisinde sorundan etkilenen kullanıcıların temiz kurulumun ardından otomatik güncellemelerini devre dışı bırakmalarını öneriyoruz.

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Windows 11'de kritik sorun: SSD hızlarını bozuyor