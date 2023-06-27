Microsoft, Windows 11'in bir sorununu daha doğrulandı: İşlemci kullanımı artıyor

Tam Boyutta Gör Çıkışından bu yana çeşitli sorunlar ile gündeme gelen Windows 11 için Microsoft'un çalışmaları devam ediyor. Son olarak Redmond merkezli şirket, Windows 11 21H2 ve 22H2 sürümlerinde yaşanan yeni bir sorunu daha doğruladı. Windows 11'de işlemci kullanımız yükseliyorsa sorun sizden kaynaklı olmayabilir.

Microsoft, Windows 11'in bir sorununu daha doğrulandı

Kısa süre önce Microsoft, Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yüksek CPU kullanımına neden olan bir sorun yaşandığını duyurdu. Microsoft'a göre Dosya Gezgini hatası, Windows 11 PC'lerde paylaşılan dosya ve klasörlere erişim izinlerini görüntülemesini engelliyor. Bu noktada ''Gelişmiş Güvenlik Ayarları'' iletişim kutusunda yer alan ''Etkin Erişim'' menüsü kapatılsa bile CPU kullanımının devam ettiği belirtiliyor.

Microsoft, yüksek CPU kullanımının aktif kullanıcı oturumu kapanana veya sistem yeniden başlatılana kadar devam ettiğini söylüyor. Bununla birlikte yeni sorunun, 9 Mayıs'ta Windows 11 21H2 ve 22H2 için yayınlanan KB5026368 ve KB5026372 güncellemeleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Windows 11'deki Dosya Gezgini seçenekleri azaltılmayacak 3 gün önce eklendi

Şu anda bu hatadan dolayı yüksek CPU kullanımı yaşıyorsanız, Microsoft tarafından önerilen oturumu kapatma/yeniden başlatma gibi geçici çözümleri deneyebilirsiniz. Ancak Microsoft'un halihazırda çalışmalara başladığını belirtelim. Mevcut sorunları düzeltecek yeni güncellemenin bu ay içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

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Microsoft, Windows 11'in bir sorununu daha doğrulandı!