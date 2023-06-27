Microsoft, Windows 11'in bir sorununu daha doğrulandı: İşlemci kullanımı artıyor

Microsoft, Windows 11'in bir sorununu daha doğrulandı
Kısa süre önce Microsoft, Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yüksek CPU kullanımına neden olan bir sorun yaşandığını duyurdu. Microsoft'a göre Dosya Gezgini hatası, Windows 11 PC'lerde paylaşılan dosya ve klasörlere erişim izinlerini görüntülemesini engelliyor. Bu noktada ''Gelişmiş Güvenlik Ayarları'' iletişim kutusunda yer alan ''Etkin Erişim'' menüsü kapatılsa bile CPU kullanımının devam ettiği belirtiliyor.
Microsoft, yüksek CPU kullanımının aktif kullanıcı oturumu kapanana veya sistem yeniden başlatılana kadar devam ettiğini söylüyor. Bununla birlikte yeni sorunun, 9 Mayıs'ta Windows 11 21H2 ve 22H2 için yayınlanan KB5026368 ve KB5026372 güncellemeleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Şu anda bu hatadan dolayı yüksek CPU kullanımı yaşıyorsanız, Microsoft tarafından önerilen oturumu kapatma/yeniden başlatma gibi geçici çözümleri deneyebilirsiniz. Ancak Microsoft'un halihazırda çalışmalara başladığını belirtelim. Mevcut sorunları düzeltecek yeni güncellemenin bu ay içinde kullanıma sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D