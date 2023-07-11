Kullanıcılara müjde: Windows 11'e daha fazla Android uygulaması geliyor

Tam Boyutta Gör Amazon AppStore aracılığıyla Android uygulama desteği kazanan Windows 11, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Öyle ki Windows 11'in Android için Windows Alt Sistemi (WSA) Android 13 sürümüne destek sunacağından sizlere bahsetmiştik. Bugün Microsoft, Amazon AppStore'un genel kullanıma açıldığını ve çok daha fazla Android uygulamasının platforma ekleneceğini duyurdu.

Windows 11, daha fazla Android uygulamasına kavuşuyor

Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl yayınlanan Android için Windows Alt Sistemi, Windows 11 kullanıcıların Android uygulamalarına doğrudan erişmelerine olanak tanıdı. Bu noktada Amazon AppStore, nispeten zayıf uygulama desteğiyle yalnızca geliştirici önizlemesi" idi. Bugün yapılan duyuruda ise Microsoft, daha fazla Android uygulaması ve oyunun Windows 11'e geleceğini doğruladı.

Microsoft, orijinal Windows 11 sürümlerinin fişini çekiyor 4 sa. önce eklendi

Kısa süre önce Amazon AppStore, Windows 11'in büyüyen Android mağazasına birkaç popüler başlık ekledi bile. Buna TikTok, Audible, Hungry Shark Evolution, Epic Seven ve diğer birkaç oyun veya uygulama dahil. Tabii ki, hangi uygulamaların kullanıma sunulacağı tamamen geliştiricilere bağlı.

Windows 11'in Android alt sistemi güncellendi

Daha fazla uygulama ve oyun desteğine ek olarak Android için Windows 11 alt sistemi için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu noktada Temmuz 2023 önizleme sürümü, 8GB veya 16GB RAM'e sahip cihazlarda performans artışı, uygulamalar için kamera uyumluluğu ve tam ekran modu dahil olmak üzere önemli iyileştirmeler içeriyor.

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Windows 11'e daha fazla Android uygulaması geliyor!