Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kullanıcılara müjde: Windows 11'e daha fazla Android uygulaması geliyor

    Yazılım devi Microsoft, Windows 11'in daha fazla Android uygulamasına destek sunağını duyurdu. An itibarıyla Amazon AppStore genel kullanıma açıldı. İşte detaylar
    1
    Windows 11'e daha fazla Android uygulaması geliyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon AppStore aracılığıyla Android uygulama desteği kazanan Windows 11, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Öyle ki Windows 11'in Android için Windows Alt Sistemi (WSA) Android 13 sürümüne destek sunacağından sizlere bahsetmiştik. Bugün Microsoft, Amazon AppStore'un genel kullanıma açıldığını ve çok daha fazla Android uygulamasının platforma ekleneceğini duyurdu.

    Windows 11, daha fazla Android uygulamasına kavuşuyor

    Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl yayınlanan Android için Windows Alt Sistemi, Windows 11 kullanıcıların Android uygulamalarına doğrudan erişmelerine olanak tanıdı. Bu noktada Amazon AppStore, nispeten zayıf uygulama desteğiyle yalnızca geliştirici önizlemesi" idi. Bugün yapılan duyuruda ise Microsoft, daha fazla Android uygulaması ve oyunun Windows 11'e geleceğini doğruladı. 

    Kısa süre önce Amazon AppStore, Windows 11'in büyüyen Android mağazasına birkaç popüler başlık ekledi bile. Buna TikTok, Audible, Hungry Shark Evolution, Epic Seven ve diğer birkaç oyun veya uygulama dahil. Tabii ki, hangi uygulamaların kullanıma sunulacağı tamamen geliştiricilere bağlı. 

    Windows 11'in Android alt sistemi güncellendi

    Daha fazla uygulama ve oyun desteğine ek olarak Android için Windows 11 alt sistemi için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu noktada Temmuz 2023 önizleme sürümü, 8GB veya 16GB RAM'e sahip cihazlarda performans artışı, uygulamalar için kamera uyumluluğu ve tam ekran modu dahil olmak üzere önemli iyileştirmeler içeriyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    msi bios tuşu xiaomi telefon kendi kendine kapanıyor roma hipodromu nasıl yazılır fenerbahçe neden türkiye"nin en büyük spor kulübü tc ve iban numarası ile dolandırılır mıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 20
    General Mobile GM 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız