Çıkışından bu yana çeşitli sorunlar ile gündeme gelen Windows 11'de yeni hatalar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şimdi de Windows 11 kullanıcıları, Dosya Gezgini'nde ilginç bir sorun keşfetti. Microsoft düzeltmenin yolda olduğunu söylüyor. İşte detaylar

Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yeni bir sorun keşfedildi

Bildirilenlere göre Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yaşanan yeni sorun, ilk olarak ''Lieuallen'' isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedildi. Geçtiğimiz Ocak ayında Reddit'te paylaşımda bulunan kullanıcı, Dosya Gezgini'nin kapatılmadığı takdirde aralıklarla ön plana çıktığını söyledi.

Daha sonrasında Reddit’te yer alan birçok kullanıcı mevcut hatayı doğruladı. Ancak ilginç bir şekilde hatanın kaynağı veya hangi aralıklarla yaşandığı bilinmiyor. Bazı kullanıcılar Görev Yönetici’sinin birkaç dakika içerisinde yeniden ortaya çıktığını, diğerleri ise hatanın rastgele yaşandığını iddia ediyor. Hatta bazı kullanıcılar, belirli bir saat aralığına dikkat çekti.

Tam Boyutta Gör Keşfedilen hatanın son derece dikkat dağıtıcı olduğunu belirtelim. Nitekim sorundan habersiz olan kullanıcılar, ani pencere geçişi nedeniyle kötü amaçlı yazılımlardan şüphe duyabilirler.

Windows 10 21H2 için yolun sonu yaklaşıyor: Microsoft uyardı 1 gün önce eklendi

Forum kullanıcıları tarafından soruna yönelik otomatik oynatmayı devre dışı bırakma, PowerShell’e bir satır ekleme gibi yöntemler paylaşılsa da, bunların hiçbiri garantili bir çözüm sunmuyor. Ancak Techspot, yeni bir düzeltmenin Windows 11 Dev ve Canary yapılarında kullanıma sunulduğunu belirtti. Bu nedenle Windows 11 için planlanan yakın zamanlı bir güncellemede çözüleceğini düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yeni bir sorun keşfedildi