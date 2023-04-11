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    Anlık Bildirim

    Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yeni bir sorun keşfedildi

    Çıkışından bu yana sürekli olarak güncellenen Windows 11'de yeni sıkıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de Windows 11'in Dosya Gezgini'nde ilginç bir sorun keşfedildi.
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    Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yeni bir sorun keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Çıkışından bu yana çeşitli sorunlar ile gündeme gelen Windows 11'de yeni hatalar ortaya çıkmaya devam ediyor. 
    Şimdi de Windows 11 kullanıcıları, Dosya Gezgini'nde ilginç bir sorun keşfetti. Microsoft düzeltmenin yolda olduğunu söylüyor. İşte detaylar

    Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yeni bir sorun keşfedildi

    Bildirilenlere göre Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yaşanan yeni sorun, ilk olarak ''Lieuallen'' isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedildi. Geçtiğimiz Ocak ayında Reddit'te paylaşımda bulunan kullanıcı, Dosya Gezgini'nin kapatılmadığı takdirde aralıklarla ön plana çıktığını söyledi.

    Daha sonrasında Reddit’te yer alan birçok kullanıcı mevcut hatayı doğruladı. Ancak ilginç bir şekilde hatanın kaynağı veya hangi aralıklarla yaşandığı bilinmiyor. Bazı kullanıcılar Görev Yönetici’sinin birkaç dakika içerisinde yeniden ortaya çıktığını, diğerleri ise hatanın rastgele yaşandığını iddia ediyor. Hatta bazı kullanıcılar, belirli bir saat aralığına dikkat çekti.

    Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yeni bir sorun keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Keşfedilen hatanın son derece dikkat dağıtıcı olduğunu belirtelim. Nitekim sorundan habersiz olan kullanıcılar, ani pencere geçişi nedeniyle kötü amaçlı yazılımlardan şüphe duyabilirler. 

    Forum kullanıcıları tarafından soruna yönelik otomatik oynatmayı devre dışı bırakma, PowerShell’e bir satır ekleme gibi yöntemler paylaşılsa da, bunların hiçbiri garantili bir çözüm sunmuyor. Ancak Techspot, yeni bir düzeltmenin Windows 11 Dev ve Canary yapılarında kullanıma sunulduğunu belirtti. Bu nedenle Windows 11 için planlanan yakın zamanlı bir güncellemede çözüleceğini düşünüyoruz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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