Şimdi de Windows 11 kullanıcıları, Dosya Gezgini'nde ilginç bir sorun keşfetti. Microsoft düzeltmenin yolda olduğunu söylüyor. İşte detaylar
Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yeni bir sorun keşfedildi
Bildirilenlere göre Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yaşanan yeni sorun, ilk olarak ''Lieuallen'' isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedildi. Geçtiğimiz Ocak ayında Reddit'te paylaşımda bulunan kullanıcı, Dosya Gezgini'nin kapatılmadığı takdirde aralıklarla ön plana çıktığını söyledi.
Daha sonrasında Reddit’te yer alan birçok kullanıcı mevcut hatayı doğruladı. Ancak ilginç bir şekilde hatanın kaynağı veya hangi aralıklarla yaşandığı bilinmiyor. Bazı kullanıcılar Görev Yönetici’sinin birkaç dakika içerisinde yeniden ortaya çıktığını, diğerleri ise hatanın rastgele yaşandığını iddia ediyor. Hatta bazı kullanıcılar, belirli bir saat aralığına dikkat çekti.
Forum kullanıcıları tarafından soruna yönelik otomatik oynatmayı devre dışı bırakma, PowerShell’e bir satır ekleme gibi yöntemler paylaşılsa da, bunların hiçbiri garantili bir çözüm sunmuyor. Ancak Techspot, yeni bir düzeltmenin Windows 11 Dev ve Canary yapılarında kullanıma sunulduğunu belirtti. Bu nedenle Windows 11 için planlanan yakın zamanlı bir güncellemede çözüleceğini düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı