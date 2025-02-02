Windows 11’e geçişler hızlandı

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Microsoft, Windows kullanıcıları için önemli bir dönemeçte. Yaklaşan son tarih, dünya genelinde 850 milyona yakın Windows kullanıcısını doğrudan etkileyebilir. Windows 10'un resmi destek süresi Ekim ayında sona eriyor ve Microsoft, kullanıcıları Windows 11'e geçmeye teşvik etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak, birçok kullanıcının bu yükseltmeye direnmesi, şirketin beklediği hızda bir geçişin önüne set çekiyor.

Windows 10 kullanıcılarına sunulan seçenekler arasında, eğer cihazları uygun donanım gereksinimlerini karşılıyorsa, Windows 11'e ücretsiz yükseltme imkanı bulunuyor. Ancak, sistemleri uyumlu olmayan kullanıcılar için Microsoft, bir yıllık ek destek almak adına 30 dolarlık bir ödeme seçeneği sunuyor. Bu süre, Windows 10'un kullanım ömrünü 12 ay daha uzatacak ancak sonrasında kullanıcılar için yine bir karar verme zorunluluğu doğacak.

Geçtiğimiz aylarda Windows 11'e geçiş oranlarında bir yavaşlama gözlemlenirken, son veriler dikkat çekici bir değişimi ortaya koyuyor. Statcounter tarafından yayınlanan Ocak ayı verilerine göre, sadece son 31 gün içinde yaklaşık 40 milyon kişi Windows 10'dan Windows 11'e geçti. Bu, Windows'un toplam kullanıcı tabanının yaklaşık %2,5'ine denk geliyor. Microsoft'un geçen ay paylaştığı, ancak daha sonra "yanıltıcı olduğu" gerekçesiyle kaldırılan bir blog yazısında, Windows 11'e ücretsiz yükseltme imkanının süresiz olarak sunulmayabileceği belirtilmişti. Bu açıklama, birçok kullanıcının yükseltme kararını hızlandırmış olabilir.

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Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarını Windows 11'e yönlendirmek için farklı teşvikler sunduğu bir gerçek. Ancak, donanım gereksinimleri nedeniyle yükseltme yapamayan kullanıcılar için uzun vadede hangi adımların atılacağı belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki aylarda bu geçiş sürecinin nasıl evrileceği ve Microsoft'un ek destek paketleri konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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Windows 11’e geçişler hızlandı