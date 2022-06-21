Windows 11'e yeni bir gizlilik aracı ekleniyor: Gözetlenip gözetlenmediğinizi bileceksiniz

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Yazılım devi Microsoft, Windows 11'e gizlilik odaklı yeni bir araç ekledi. İşletim sisteminin test sürümüne dahil edilen özellik, kullanıcıların kamera ve mikrofon gibi hassas donanımlara erişen uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak.

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Gizlilik denetimi özelliği, Microsoft'un kurumsal ve işletim sistemi güvenliğinden sorumlu başkan yardımcısı David Weston tarafından Twitter'da duyuruldu. Yeni araç şu anda Windows 11'in önizleme yapısında mevcut. Ayarlar uygulamasının Gizlilik ve güvenlik bölümünde yer alıyor.

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Şeffaflığı artıracak

Windows 11 kullanıcılarının bilgisayarlarının genel güvenliğini izlemesine izin verecek gizlilik denetimi aracı uygulamaların, kamera ve mikrofon gibi bileşenlerin yanı sıra konum verileri gibi hassas bilgilere en son ne zaman eriştiğini gösterecek.

Şu anda ön test sürecinden geçen özellik şüpheli etkinliklerin takip edilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca kullanıcı deneyimini daha güvenli hale getirecek ve uygulamaların aktivitelerine ilişkin şeffaflığı da artıracak. Gizlilik denetiminin ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil.

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Windows 11'e yeni bir gizlilik aracı ekleniyor