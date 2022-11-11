Windows 11 Görev Yöneticisi'ne arama özelliği eklendi

Yazılım devi Windows 11 işletim sisteminin Görev Yöneticisi'ne ilk kez arama özelliği ekledi. Kullanıcılar isme, PID numarasına veya yayıncı adına göre arama yapabilecekler. Arama bölümü pencerenin üst kısmının ortasında yer alıyor.
Görev Yöneticisi'nin teması da değişebilecek
Microsoft rahat kullanım için kısayol imkanı da sundu. Görev Yöneticisi'nde Alt + F tuş kombinasyonuna basarak imleci hızlı bir şekilde arama çubuğuna taşıyabileceksiniz. Buna ek olarak bu bölümün tema desteği de iyileştirildi.
Microsoft artık Görev Yöneticisi'nde istediğiniz temayı kullanmanıza izin veriyor. Daha önce sisteme göre ayarlanıyordu, ancak şimdi koyu veya açık tema arasından seçim yapmanız mümkün olacak. Bu özelliklerin Windows 11'in kararlı sürümüne ne zaman geleceği henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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