Tam Boyutta Gör Microsoft kısa bir süre önce test kullanıcıları için Windows 11'in 22623.891 ve 22621.891 numaralı yeni sürümlerini yayınladı. Beta kanalında sunulan KB5020040 güncellemesi Görev Yöneticisi ile ilgili bir takım iyileştirmelere odaklanıyor.

Windows 11'in önizleme sürümü yayınlandı: İşte yeni özelliker 2 gün önce eklendi

Yazılım devi Windows 11 işletim sisteminin Görev Yöneticisi'ne ilk kez arama özelliği ekledi. Kullanıcılar isme, PID numarasına veya yayıncı adına göre arama yapabilecekler. Arama bölümü pencerenin üst kısmının ortasında yer alıyor.

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Görev Yöneticisi'nin teması da değişebilecek

Microsoft rahat kullanım için kısayol imkanı da sundu. Görev Yöneticisi'nde Alt + F tuş kombinasyonuna basarak imleci hızlı bir şekilde arama çubuğuna taşıyabileceksiniz. Buna ek olarak bu bölümün tema desteği de iyileştirildi.

Microsoft artık Görev Yöneticisi'nde istediğiniz temayı kullanmanıza izin veriyor. Daha önce sisteme göre ayarlanıyordu, ancak şimdi koyu veya açık tema arasından seçim yapmanız mümkün olacak. Bu özelliklerin Windows 11'in kararlı sürümüne ne zaman geleceği henüz belli değil.

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Windows 11 Görev Yöneticisi'ne arama özelliği eklendi