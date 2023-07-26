Site tasarımını değiştirmenize izin veren Arc tarayıcısı kullanıma sunuldu

Arc tarayıcısı Chromium motorunu temel almakta ve bu da uygulamanın Google Chrome uzantılarıyla uyumlu olduğu anlamına geliyor. Arc'taki sekmeler çalışma alanının sol tarafında dikey olarak konumlandırılmış ve daha kolay etkileşim için gruplandırılabiliyorlar. Geliştiricilerin nihai hedefi "İnternet için bir işletim sistemi" yaratmak, bu nedenle tarayıcı geliştikçe yeni kullanışlı özelliklerin ve araçların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.
Site tasarımını değiştirebileceğiniz araçlar
Arc tarayıcısı çeşitli araçlara sahip: Notlar oluşturmak, diğer kullanıcılarla ortak çalışmak, ayrı çalışma alanları oluşturmak vb. gibi. Ayrıca tarayıcı web sayfalarının tasarımını da değiştirmenize izin veriyor. Örneğin sayfadaki renkleri ve yazı tiplerini değiştirmenize, sitenin bazı bölümlerini gizlemenize ve CSS ve JavaScript kullanmanıza olanak tanıdığını da belirtelim.
Şu sıralarda geliştiriciler tarayıcının Windows sürümünü oluşturmak ve uygulamaya yapay zekayı entegre etmekle meşguller.
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