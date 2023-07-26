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    Anlık Bildirim

    Site tasarımını değiştirmenize izin veren Arc tarayıcısı kullanıma sunuldu

    The Browser Company, yenilikçi Arc tarayıcısının beta testlerinin bittiğini duyurdu. Şimdilik Mac ve iOS sürümü indirilebilen tarayıcının Windows versiyonu ise yolda.
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    Site tasarımını değiştirebilen Arc tarayıcısı kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    The Browser Company geliştiricileri, Arc tarayıcısının iki yıldan fazla süren beta test aşamasının sona erdiğini duyurdu. Bu hafta, Arc 1.0'ın macOS ve iOS için kararlı sürümü herkesin kullanımına sunuldu. Tarayıcının Windows versiyonunun da bu yıl içinde çıkması bekleniyor.

    Arc tarayıcısı Chromium motorunu temel almakta ve bu da uygulamanın Google Chrome uzantılarıyla uyumlu olduğu anlamına geliyor. Arc'taki sekmeler çalışma alanının sol tarafında dikey olarak konumlandırılmış ve daha kolay etkileşim için gruplandırılabiliyorlar. Geliştiricilerin nihai hedefi "İnternet için bir işletim sistemi" yaratmak, bu nedenle tarayıcı geliştikçe yeni kullanışlı özelliklerin ve araçların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

    Site tasarımını değiştirebilen Arc tarayıcısı kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör

    Site tasarımını değiştirebileceğiniz araçlar

    Arc tarayıcısı çeşitli araçlara sahip: Notlar oluşturmak, diğer kullanıcılarla ortak çalışmak, ayrı çalışma alanları oluşturmak vb. gibi. Ayrıca tarayıcı web sayfalarının tasarımını da değiştirmenize izin veriyor. Örneğin sayfadaki renkleri ve yazı tiplerini değiştirmenize, sitenin bazı bölümlerini gizlemenize ve CSS ve JavaScript kullanmanıza olanak tanıdığını da belirtelim.

    Şu sıralarda geliştiriciler tarayıcının Windows sürümünü oluşturmak ve uygulamaya yapay zekayı entegre etmekle meşguller.
     

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