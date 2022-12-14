Windows 11 için çıkan güncelleme Görev Yöneticisi sorunlarını ve kritik açıkları gideriyor

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere Microsoft, yayınladığı son güncellemede Windows 11’in Görev Yöneticisi’ni bozmuştu. Bazı kullanıcılar son güncellemeden sonra Görev Yöneticisi’nin bazı bölümlerini göremiyordu. Dün yayınlanan Windows 11 KB5021255 güncellemesiyle bu sorunla birlikte işletim sisteminde bazı önemli güvenlik açığı da giderildi.

Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor 1 gün önce eklendi

Windows 11 KB5021255 güncellemesi

Tam Boyutta Gör Windows 11 Aralık 2022 güncellemesiyle Microsoft nihayet Ayarlar sayfası için daha derin OneDrive entegrasyonu sunuyor. Sonuç olarak, artık Ayarlar uygulamasının Sistemler sayfasında OneDrive hakkında daha fazla geribildirim görülebilecek. Ayrıca depolama alanı yönetiminden OneDrive aboneliğinin yükseltilmesi ve ek depolama alanı alınması da mümkün.

Tam Boyutta Gör Windows 11 22H2 sürümü için çıkan KB5021255 güncellemesi ayrıca Spotlight'ı Kişiselleştirme sayfasındaki Temalarla birleştiriyor. Microsoft, işletim sistemindeki mevcut özelleştirme seçeneklerini yönetirken yeni duvar kağıtlarını daha kolay keşfetmenize ve Spotlight özelliğini açmanıza yardımcı olmak için bu iki özelliği birleştiriyor.

Yukarıda da dediğimiz gibi bu güncelleme Görev Yöneticisi'ni etkileyen ve kullanıcı arabirimindeki (UI) belirli öğelerin görünmemesine neden olan sorun da çözülüyor. Bunun yanında Microsoft, istismar edilen altı kritik ve bir orta düzeyde güvenlik açığı da dahil olmak üzere toplamda 56 güvenlik açığını da kapatıyor. Tüm bunların yanında irili ufaklı değişiklik ve hata gidermeleri de güncellemenin içerisinde mevcut. Güncellemeyi manuel olarak indirmek istiyorsanız burayı ziyaret edebilirsiniz.

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Windows 11 güncellemesi önemli sorunları ve açıkları gideriyor