Windows 11 için çıkan güncelleme Görev Yöneticisi sorunlarını ve kritik açıkları gideriyor

Windows 11 KB5021255 güncellemesi
Yukarıda da dediğimiz gibi bu güncelleme Görev Yöneticisi'ni etkileyen ve kullanıcı arabirimindeki (UI) belirli öğelerin görünmemesine neden olan sorun da çözülüyor. Bunun yanında Microsoft, istismar edilen altı kritik ve bir orta düzeyde güvenlik açığı da dahil olmak üzere toplamda 56 güvenlik açığını da kapatıyor. Tüm bunların yanında irili ufaklı değişiklik ve hata gidermeleri de güncellemenin içerisinde mevcut. Güncellemeyi manuel olarak indirmek istiyorsanız burayı ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...