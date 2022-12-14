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    Windows 11 için çıkan güncelleme Görev Yöneticisi sorunlarını ve kritik açıkları gideriyor

    Microsoft, geleneksel Salı günü güncellemesinde Windows 11 için Görev Yöneticisi sorunlarını ve önemli kritik güvenlik açıklarının yer aldığı 56 açığı giderdiğini açıkladı.
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    Windows 11 KB5021255 Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere Microsoft, yayınladığı son güncellemede Windows 11’in Görev Yöneticisi’ni bozmuştu. Bazı kullanıcılar son güncellemeden sonra Görev Yöneticisi’nin bazı bölümlerini göremiyordu. Dün yayınlanan Windows 11 KB5021255 güncellemesiyle bu sorunla birlikte işletim sisteminde bazı önemli güvenlik açığı da giderildi.

    Windows 11 KB5021255 güncellemesi

    Windows 11 KB5021255 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Windows 11 Aralık 2022 güncellemesiyle Microsoft nihayet Ayarlar sayfası için daha derin OneDrive entegrasyonu sunuyor. Sonuç olarak, artık Ayarlar uygulamasının Sistemler sayfasında OneDrive hakkında daha fazla geribildirim görülebilecek. Ayrıca depolama alanı yönetiminden OneDrive aboneliğinin yükseltilmesi ve ek depolama alanı alınması da mümkün.
    Windows 11 güncellemesi önemli sorunları ve açıkları gideriyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11 22H2 sürümü için çıkan KB5021255 güncellemesi ayrıca Spotlight'ı Kişiselleştirme sayfasındaki Temalarla birleştiriyor. Microsoft, işletim sistemindeki mevcut özelleştirme seçeneklerini yönetirken yeni duvar kağıtlarını daha kolay keşfetmenize ve Spotlight özelliğini açmanıza yardımcı olmak için bu iki özelliği birleştiriyor.

    Yukarıda da dediğimiz gibi bu güncelleme Görev Yöneticisi'ni etkileyen ve kullanıcı arabirimindeki (UI) belirli öğelerin görünmemesine neden olan sorun da çözülüyor. Bunun yanında Microsoft, istismar edilen altı kritik ve bir orta düzeyde güvenlik açığı da dahil olmak üzere toplamda 56 güvenlik açığını da kapatıyor. Tüm bunların yanında irili ufaklı değişiklik ve hata gidermeleri de güncellemenin içerisinde mevcut. Güncellemeyi manuel olarak indirmek istiyorsanız burayı ziyaret edebilirsiniz.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 8 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 21 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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