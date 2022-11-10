Apple uygulamaları Windows'a entegre ediliyor: iCloud Fotoğraflar ile başladı

iCloud Fotoğraflar entegrasyonu başladı
Microsoft’un Windows inbox uygulamalarından sorumlu ürün müdürü Dave Grochocki, “Windows kullanıcılarının iPhone’larında, bilgisayarda görüntülemek istedikleri fotoğraf ve videolarının olduğunu biliyoruz. Bu iCloud Fotoğraflar entegrasyonu, iPhone’u olanların tüm değerli anılarını düzenlenebilen bir yerden doğrudan erişmesini kolaylaştıracak.” diyor.
Windows Fotoğraflar uygulamasına iCloud Fotoğrafları dahil eden özellik bugün kullanıma sunuluyor. Microsoft, Kasım ayı sonuna kadar tüm Windows kullanıcılarına sunulacağını söylüyor.
Apple Müzik ve TV uygulaması da geliyor
Microsoft, Apple Müzik ve Apple TV uygulamasını da yakında Windows’a getirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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