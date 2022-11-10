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    Anlık Bildirim

    Apple uygulamaları Windows'a entegre ediliyor: iCloud Fotoğraflar ile başladı

    Microsoft, Windows 11’de iCloud Fotoğraflar entegrasyonunu başlatıyor. Windows kullanan iPhone kullanıcıları artık iCloud’a yedeklenen fotoğrafları doğrudan fotoğraflar uygulamasından görebilecek.
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    windows 11 icloud fotoğraflar Tam Boyutta Gör
    Ancak yeni özelliği kullanabilmek için Windows Fotoğraflar uygulamasının güncellenmesi ve Windows Mağazası’ndan Windows için iCloud uygulamasının yüklenmesi gerekiyor. iCloud’a giriş yapıldığında fotoğraflar eşitlenmeye başlıyor.

    iCloud Fotoğraflar entegrasyonu başladı

    Microsoft’un Windows inbox uygulamalarından sorumlu ürün müdürü Dave Grochocki, “Windows kullanıcılarının iPhone’larında, bilgisayarda görüntülemek istedikleri fotoğraf ve videolarının olduğunu biliyoruz. Bu iCloud Fotoğraflar entegrasyonu, iPhone’u olanların tüm değerli anılarını düzenlenebilen bir yerden doğrudan erişmesini kolaylaştıracak.” diyor.

    Windows Fotoğraflar uygulamasına iCloud Fotoğrafları dahil eden özellik bugün kullanıma sunuluyor. Microsoft, Kasım ayı sonuna kadar tüm Windows kullanıcılarına sunulacağını söylüyor.

    Apple Müzik ve TV uygulaması da geliyor

    Microsoft, Apple Müzik ve Apple TV uygulamasını da yakında Windows’a getirmeyi planlıyor.

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