Windows 11’in Başlat menüsü baştan aşağı yenileniyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir değişikliği test etmeye başladı. Başlat menüsü, uzun süredir tartışma konusu olan "Önerilenler" bölümü başta olmak üzere, daha sade ve kullanıcı odaklı bir tasarımla yeniden şekilleniyor.

Yeni tasarım neler sunuyor?

Şu anda Windows 11’de Başlat menüsüne baktığımızda üç ana bölüm dikkat çekiyor: sabitlenmiş uygulamalar, önerilen içerikler ve “Tüm uygulamalar” listesi. Ancak Microsoft’un üzerinde çalıştığı yeni tasarımla birlikte bu üçlü yapı yerini tek sayfalık, kaydırılabilir bir düzene bırakacak.

Yeni tasarımda kullanıcılar, hem sabitlenmiş uygulamalara hem de yüklü tüm uygulamalara tek bir kaydırma paneli üzerinden ulaşabilecek. Menü, mevcut versiyona göre daha uzun ve geniş olacak şekilde yeniden boyutlandırılmış durumda. Bu da tüm içeriklerin tek ekranda daha düzenli görünmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılardan sık sık eleştiri alan “Önerilenler” bölümü nihayet kapatılabilir hale geliyor. Ayarlara eklenen yeni bir seçenek sayesinde, Başlat menüsündeki önerilen dosya ve uygulamalar tamamen devre dışı bırakılabiliyor. Bu özellik kapatıldığında, yalnızca sabitlenmiş uygulamalar ve tüm uygulamalar listesi görüntüleniyor.

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Ancak dikkat çeken bir diğer nokta, bu ayarın aynı zamanda Dosya Gezgini’nde gösterilen son dosyalar sekmesini de etkiliyor olması. Yani bu seçeneği devre dışı bırakmak, Dosya Gezgini’nde gösterilen son kullanılan içeriklere erişimi de engelliyor. Microsoft’un bu davranışı final sürümde ayrı ayarlar haline getirmesi bekleniyor.

Ne zaman gelecek?

Yenilenen Başlat menüsünde yalnızca görünüm değil, işlevsellik de artıyor. “Tüm Uygulamalar” bölümü ızgara, liste ve kategori olarak üç farklı düzende sunulabiliyor. Bununla birlikte Microsoft henüz bu yeni Başlat menüsü tasarımını resmi olarak duyurmuş değil. Ancak yılın ikinci yarısında gelmesi bekleniyor. Şimdilik test edilen bir özellik olduğu için burada söylediklerimizin bir kısmının nihai sürümde değişebileceğini unutmayın.

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Windows 11’in Başlat menüsü baştan aşağı yenileniyor