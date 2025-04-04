Windows 11’in Başlat menüsü baştan aşağı yenileniyor

Yeni tasarım neler sunuyor?
Şu anda Windows 11’de Başlat menüsüne baktığımızda üç ana bölüm dikkat çekiyor: sabitlenmiş uygulamalar, önerilen içerikler ve “Tüm uygulamalar” listesi. Ancak Microsoft’un üzerinde çalıştığı yeni tasarımla birlikte bu üçlü yapı yerini tek sayfalık, kaydırılabilir bir düzene bırakacak.
Yeni tasarımda kullanıcılar, hem sabitlenmiş uygulamalara hem de yüklü tüm uygulamalara tek bir kaydırma paneli üzerinden ulaşabilecek. Menü, mevcut versiyona göre daha uzun ve geniş olacak şekilde yeniden boyutlandırılmış durumda. Bu da tüm içeriklerin tek ekranda daha düzenli görünmesini sağlıyor.
Ancak dikkat çeken bir diğer nokta, bu ayarın aynı zamanda Dosya Gezgini’nde gösterilen son dosyalar sekmesini de etkiliyor olması. Yani bu seçeneği devre dışı bırakmak, Dosya Gezgini’nde gösterilen son kullanılan içeriklere erişimi de engelliyor. Microsoft’un bu davranışı final sürümde ayrı ayarlar haline getirmesi bekleniyor.
Ne zaman gelecek?
Yenilenen Başlat menüsünde yalnızca görünüm değil, işlevsellik de artıyor. “Tüm Uygulamalar” bölümü ızgara, liste ve kategori olarak üç farklı düzende sunulabiliyor. Bununla birlikte Microsoft henüz bu yeni Başlat menüsü tasarımını resmi olarak duyurmuş değil. Ancak yılın ikinci yarısında gelmesi bekleniyor. Şimdilik test edilen bir özellik olduğu için burada söylediklerimizin bir kısmının nihai sürümde değişebileceğini unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu