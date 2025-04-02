Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Taşınabilir oyun konsolu pazarı bildiğiniz gibi son yıllarda büyük bir sıçrama yaşadı. Nintendo Switch ve Steam Deck gibi cihazlar bu pazar için yeni bir kapı açarken, Xbox'ın da bu rekabete katılacağı söyleniyor. Hatta yakın tarihte Microsoft ve Asus iş birliğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise Windows 11'in yeni bir sürümünde, "tam ekran oyun arayüzüne" ait bazı bilgiler keşfedildi. Windows 11, çok yakında Steam Deck tarzı bir arayüze kavuşabilir.

Tam ekran Xbox modu geliyor

Windows 11'in geliştirilmekte olan bir sürümünde, "Tam ekran deneyimi ile açılış yap" ve "Tam ekran deneyiminizi seçin" ifadeleri bulundu. Bu yeni arayüzün yalnızca Microsoft Store ve PC Game Pass ile sınırlı olmayacağı, Steam gibi platformları da destekleyeceği beliritliyor. Ayrıca bir kontrolcüyle yönetilebilen, masaüstü ihtiyacını ortadan kaldıran ve doğrudan oyun kütüphanesine erişim sunan bir sistem olacak.

Aslında, elde taşınabilir oyun cihazlarında tam ekran bir uygulama veya arayüz yeni değil. MSI, kendi cihazlarında MSI Center'ı, ASUS ise Armoury Crate’i kullanıyor. Ancak Microsoft’un doğrudan Windows 11 içine entegre edeceği resmi bir Xbox arayüzü, çok daha bütünleşik ve geniş çaplı bir çözüm sunabilir. Şu an için bu yeni "tam ekran Xbox modu"nun neye benzediği net değil. Ancak ilk aşamada bir Beta sürümü olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

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Kesin olan şu ki, önümüzdeki yıllarda el konsolu ekosisteminde rekabetin artacağı kesin. Özellikle Steam kütüphanesine bağımlı olan oyuncular için Windows’un alternatifsiz olması durumu değişebilir.

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Windows 11'e tam ekran Xbox modu geliyor: Konsol gibi olacak