Windows 11'in güncelleme sistemi tekrar bozuldu

Bazı kullanıcılar ilgili güncellemeleri indirip yüklemeye çalışırken 0x800f0831 hata koduyla karşılaştıklarını söylüyorlar. Buna benzer Windows Update sorunlarının son 5-6 aydır devam etmesi şirketin henüz sorunu çözemediğinin bir işareti.
Microsoft hala çözüm üretemedi
Geri Bildirim Merkezi'nde beş ay önce yayınlanan bir gönderide bile Windows 11 güncellemesinin kurulum sürecinde yaşanan sorunlardan bahsediliyor. Microsoft yetkilileri sorunun farkında ve ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Yazılım devi hizmet yığını güncellemelerini (SSU) aylık toplu güncellemeye dahil etmek de dahil olmak üzere bazı yollar denedi ancak bu yaklaşım da işe yaramadı. Geçici çözüm olarak Microsoft Update Kataloğu aracılığıyla sunulan .msu dosyaları kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?