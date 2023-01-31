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    Anlık Bildirim

    Windows 11'in güncelleme sistemi tekrar bozuldu

    Windows 11'in güncelleme sisteminde yaşanan sorun devam ediyor. Son birkaç aydır kullanıcıların güncellemeleri yüklemesini engelleyen hata tekrar ortaya çıktı. 
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    Windows 11'in güncelleme sistemi tekrar bozuldu Tam Boyutta Gör
    Windows 11 güncelleme sisteminde son birkaç aydır devam eden bir sorun var. Söz konusu sıkıntı Microsoft'un geçen hafta ve bu ayın başlarında yayınladığı KB5022303 ve KB5022360 numaralı güncellemelerde yeniden ortaya çıktı.

    Bazı kullanıcılar ilgili güncellemeleri indirip yüklemeye çalışırken 0x800f0831 hata koduyla karşılaştıklarını söylüyorlar. Buna benzer Windows Update sorunlarının son 5-6 aydır devam etmesi şirketin henüz sorunu çözemediğinin bir işareti.

    Windows 11'in güncelleme sistemi tekrar bozuldu Tam Boyutta Gör

    Microsoft hala çözüm üretemedi

    Geri Bildirim Merkezi'nde beş ay önce yayınlanan bir gönderide bile Windows 11 güncellemesinin kurulum sürecinde yaşanan sorunlardan bahsediliyor. Microsoft yetkilileri sorunun farkında ve ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

    Yazılım devi hizmet yığını güncellemelerini (SSU) aylık toplu güncellemeye dahil etmek de dahil olmak üzere bazı yollar denedi ancak bu yaklaşım da işe yaramadı. Geçici çözüm olarak Microsoft Update Kataloğu aracılığıyla sunulan .msu dosyaları kullanılabilir.

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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