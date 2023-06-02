Windows 11'in yükselişi yavaşladı: Windows 10 hala en popüler sürüm

Yazılım devinin en çok kullanılan ikinci işletim sistemi ise Windows 11 olarak öne çıkıyor. Ancak geçtiğimiz ay kullanıcı sayısındaki artış yavaşladı ve payı %23 seviyesinde kaldı. Bununla birlikte Windows 11'e yönelik ilgi yeni yayınlanan Moment 3 güncellemesiyle artabilir.
- Windows 10: %71.9
- Windows 11: %22.95
- Windows 7: %3.61
- Windows 8.1: %0.72
- Windows 8: %0.37
- Windows XP: %0.32
Türkiye'de durum nasıl?
Türk kullanıcılar arasında Windows 10, %80'lik bir payla Microsoft'un en çok kullanılan işletim sistemi olmaya devam ediyor. İkinci ve üçüncü sıralarda ise sırasıyla %13 ve %4'lük kullanım oranları ile Windows 11 ve 7 yer alıyor. İşte ülkemizdeki sıralama:
- Windows 10: %80.55
- Windows 11: %13.7
- Windows 7: %4.15
- Windows 8.1: %1.04
- Windows 8: %0.31
- Windows XP: %0.13
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)