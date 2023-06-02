Windows 11'in yükselişi yavaşladı: Windows 10 hala en popüler sürüm

Tam Boyutta Gör Windows 10, Microsoft'un en popüler işletim sistemi olmaya devam ediyor. Statcounter'dan alınan veriler Windows 10'un payının Mayıs ayında %72'ye yükseldiğini ortaya koydu. Genel tabloya baktığımızda ise Windows 10 ve 11'in birlikte %94.85'lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz.

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Yazılım devinin en çok kullanılan ikinci işletim sistemi ise Windows 11 olarak öne çıkıyor. Ancak geçtiğimiz ay kullanıcı sayısındaki artış yavaşladı ve payı %23 seviyesinde kaldı. Bununla birlikte Windows 11'e yönelik ilgi yeni yayınlanan Moment 3 güncellemesiyle artabilir.

Tam Boyutta Gör Listenin üçüncü sırasında yaklaşık %4'e yakın bir payla Windows 7 yer alıyor. Windows 8.1 ve Windows 8 de sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 0.3 pay alarak ilk beşte girmiş durumda. Ayrıca %0.3'lük bir pay alan Windows XP'nin de sıralamaya dahil edildiğini belirtelim:

Windows 10: %71.9

Windows 11: %22.95

Windows 7: %3.61

Windows 8.1: %0.72

Windows 8: %0.37

Windows XP: %0.32

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Türkiye'de durum nasıl?

Türk kullanıcılar arasında Windows 10, %80'lik bir payla Microsoft'un en çok kullanılan işletim sistemi olmaya devam ediyor. İkinci ve üçüncü sıralarda ise sırasıyla %13 ve %4'lük kullanım oranları ile Windows 11 ve 7 yer alıyor. İşte ülkemizdeki sıralama:

Windows 10: %80.55

Windows 11: %13.7

Windows 7: %4.15

Windows 8.1: %1.04

Windows 8: %0.31

Windows XP: %0.13

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