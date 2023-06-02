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    Windows 11'in yükselişi yavaşladı: Windows 10 hala en popüler sürüm

    Statcounter'ın pazar payı verileri Windows 11 kullanıcı sayısındaki artışta bir yavaşlama olduğunu ortaya koydu. Windows 10 dünya genelinde ve Türkiye'de en popüler sürüm olma özelliğini koruyor.
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    Windows 11'in yükselişi yavaşladı: Windows 10 en popüler sürüm Tam Boyutta Gör
    Windows 10, Microsoft'un en popüler işletim sistemi olmaya devam ediyor. Statcounter'dan alınan veriler Windows 10'un payının Mayıs ayında %72'ye yükseldiğini ortaya koydu. Genel tabloya baktığımızda ise Windows 10 ve 11'in birlikte %94.85'lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz.

    Yazılım devinin en çok kullanılan ikinci işletim sistemi ise Windows 11 olarak öne çıkıyor. Ancak geçtiğimiz ay kullanıcı sayısındaki artış yavaşladı ve payı %23 seviyesinde kaldı. Bununla birlikte Windows 11'e yönelik ilgi yeni yayınlanan Moment 3 güncellemesiyle artabilir.

    Windows 11'in yükselişi yavaşladı: Windows 10 en popüler sürüm Tam Boyutta Gör
    Listenin üçüncü sırasında yaklaşık %4'e yakın bir payla Windows 7 yer alıyor. Windows 8.1 ve Windows 8 de sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 0.3 pay alarak ilk beşte girmiş durumda. Ayrıca %0.3'lük bir pay alan Windows XP'nin de sıralamaya dahil edildiğini belirtelim:
    • Windows 10: %71.9
    • Windows 11: %22.95
    • Windows 7: %3.61
    • Windows 8.1: %0.72
    • Windows 8: %0.37
    • Windows XP: %0.32

    Windows 11'in yükselişi yavaşladı: Windows 10 en popüler sürüm Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de durum nasıl?

    Türk kullanıcılar arasında Windows 10, %80'lik bir payla Microsoft'un en çok kullanılan işletim sistemi olmaya devam ediyor. İkinci ve üçüncü sıralarda ise sırasıyla %13 ve %4'lük kullanım oranları ile Windows 11 ve 7 yer alıyor. İşte ülkemizdeki sıralama:

    • Windows 10: %80.55
    • Windows 11: %13.7
    • Windows 7: %4.15
    • Windows 8.1: %1.04
    • Windows 8: %0.31
    • Windows XP: %0.13
    Kaynakça https://gs.statcounter.com/os-version-market-share/windows/desktop/worldwide https://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/turkey
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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