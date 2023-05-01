Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11, kullanıcıları istenmeyen bildirimlerle rahatsız etmeyecek

    Yazılım devi Microsoft, istenmeyen Windows 11 bildirimlerinin sayısını azaltarak kullanıcının dikkatinin dağılmasını önleyecek.                                  
    Oy Ver
    Windows 11, istenmeyen bildirimlerle rahatsız etmeyecek Tam Boyutta Gör
    Windows 11'in en son önizleme sürümleri, bildirimlerin sayısını azaltacak "Akıllı devre dışı bırakma" adlı bir özellik üzerinde çalışıldığını ortaya çıkardı. 

    Windows Latest, yeni özelliğin yapay zeka destekli olmadığını, ancak yine de etkili bir şekilde çalışması gerektiğini yazıyor. Yeniliğin amacı, Windows 11'in kullanıcıya nadiren kullanılan veya hiç kullanılmayan uygulamalardan gelen bildirimleri devre dışı bırakmasını tavsiye eden bir mesaj göndermesi.

    Kullanıcı deneyimini iyileştirecek

    Örneğin kullanıcı bir aydır Outlook ile etkileşime girmediyse, sistemden şu mesajı alacak: "Outlook'tan bildirimleri devre dışı bırak?" İki seçenek var: Devre dışı bırak veya olduğu gibi bırak.

    Windows 11, istenmeyen bildirimlerle rahatsız etmeyecek Tam Boyutta Gör
    Kullanılmayan uygulamalardan gelen bildirimlerin dikkati dağıttığı bir gerçek ve yeni özelliğin çoğu Windows 11 kullanıcısının deneyimi üzerinde olumlu bir etkisi olması bekleniyor. "Akıllı devre dışı bırakma" özelliğinin önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 18 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeşil pasaport öğrencilik bitince biter mi kargo ile alkol gönderilir mi güncel borcun + olması ne demek cs 1.6 arkadaşlarla oynama muhabbet kuşum kapı gıcırtısı gibi ses çıkarıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız