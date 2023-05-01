Windows 11, kullanıcıları istenmeyen bildirimlerle rahatsız etmeyecek

Windows Latest, yeni özelliğin yapay zeka destekli olmadığını, ancak yine de etkili bir şekilde çalışması gerektiğini yazıyor. Yeniliğin amacı, Windows 11'in kullanıcıya nadiren kullanılan veya hiç kullanılmayan uygulamalardan gelen bildirimleri devre dışı bırakmasını tavsiye eden bir mesaj göndermesi.
Kullanıcı deneyimini iyileştirecek
Örneğin kullanıcı bir aydır Outlook ile etkileşime girmediyse, sistemden şu mesajı alacak: "Outlook'tan bildirimleri devre dışı bırak?" İki seçenek var: Devre dışı bırak veya olduğu gibi bırak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah