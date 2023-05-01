Windows 11, kullanıcıları istenmeyen bildirimlerle rahatsız etmeyecek

Tam Boyutta Gör Windows 11'in en son önizleme sürümleri, bildirimlerin sayısını azaltacak "Akıllı devre dışı bırakma" adlı bir özellik üzerinde çalışıldığını ortaya çıkardı.

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Windows Latest, yeni özelliğin yapay zeka destekli olmadığını, ancak yine de etkili bir şekilde çalışması gerektiğini yazıyor. Yeniliğin amacı, Windows 11'in kullanıcıya nadiren kullanılan veya hiç kullanılmayan uygulamalardan gelen bildirimleri devre dışı bırakmasını tavsiye eden bir mesaj göndermesi.

Kullanıcı deneyimini iyileştirecek

Örneğin kullanıcı bir aydır Outlook ile etkileşime girmediyse, sistemden şu mesajı alacak: "Outlook'tan bildirimleri devre dışı bırak?" İki seçenek var: Devre dışı bırak veya olduğu gibi bırak.

Tam Boyutta Gör Kullanılmayan uygulamalardan gelen bildirimlerin dikkati dağıttığı bir gerçek ve yeni özelliğin çoğu Windows 11 kullanıcısının deneyimi üzerinde olumlu bir etkisi olması bekleniyor. "Akıllı devre dışı bırakma" özelliğinin önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

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