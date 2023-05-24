Windows 11'de RGB aydınlatma ayarları yapılabilecek

Microsoft yeni özelliği Dinamik Aydınlatma olarak adlandırıyor, ancak şu ana kadar geliştiriciler bunun nasıl çalışacağına dair ayrıntıları paylaşmadılar. Net olan tek şey, artık bilgisayarınıza farklı çevre birimi üreticilerinden çok sayıda uygulama indirmek zorunda kalmayacağınız.
RGB ayarlarını tek bir yerden yönetebileceksiniz
Microsoft'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Dinamik Aydınlatma ile Windows kullanıcıları RGB aydınlatmalı cihazlarını doğrudan Windows Ayarları içinden kolayca yapılandırabilecek ve uyarlayabilecekler. Tüm RGB aksesuarlarınızın sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.