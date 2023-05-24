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    Windows 11'de RGB aydınlatma ayarları yapılabilecek

    Windows 11, evrensel bir RGB aydınlatma kontrol özelliğine sahip olacak. Dinamik Aydınlatma adı verilen özelliğin önümüzdeki dönemde kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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    Windows 11'de RGB aydınlatma ayarları yapılabilecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un geçtiğimiz haftalarda Windows 11'e aksesuarların RGB aydınlatmasını (markadan bağımsız olarak) tek bir menü üzerinden yapabilmeleri için ayarlar ekleyeceği bildirilmişti. Şirket şimdi bu bilgiyi resmi olarak doğruladı.

    Microsoft yeni özelliği Dinamik Aydınlatma olarak adlandırıyor, ancak şu ana kadar geliştiriciler bunun nasıl çalışacağına dair ayrıntıları paylaşmadılar. Net olan tek şey, artık bilgisayarınıza farklı çevre birimi üreticilerinden çok sayıda uygulama indirmek zorunda kalmayacağınız.

    RGB ayarlarını tek bir yerden yönetebileceksiniz

    Microsoft'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Dinamik Aydınlatma ile Windows kullanıcıları RGB aydınlatmalı cihazlarını doğrudan Windows Ayarları içinden kolayca yapılandırabilecek ve uyarlayabilecekler. Tüm RGB aksesuarlarınızın sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı."

    Windows 11'de RGB aydınlatma ayarları yapılabilecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft yeni özelliğin bu ay kullanıma sunulacağını duyurdu. Ancak şimdilik sadece Windows Insider Programı katılımcıları için. Dinamik Aydınlatmanın tüm kullanıcılar için nihai sürüme ne zaman ekleneceği ise henüz bilinmiyor.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 6 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 7 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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