Tam Boyutta Gör Microsoft'un geçtiğimiz haftalarda Windows 11'e aksesuarların RGB aydınlatmasını (markadan bağımsız olarak) tek bir menü üzerinden yapabilmeleri için ayarlar ekleyeceği bildirilmişti. Şirket şimdi bu bilgiyi resmi olarak doğruladı.

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Microsoft yeni özelliği Dinamik Aydınlatma olarak adlandırıyor, ancak şu ana kadar geliştiriciler bunun nasıl çalışacağına dair ayrıntıları paylaşmadılar. Net olan tek şey, artık bilgisayarınıza farklı çevre birimi üreticilerinden çok sayıda uygulama indirmek zorunda kalmayacağınız.

RGB ayarlarını tek bir yerden yönetebileceksiniz

Microsoft'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Dinamik Aydınlatma ile Windows kullanıcıları RGB aydınlatmalı cihazlarını doğrudan Windows Ayarları içinden kolayca yapılandırabilecek ve uyarlayabilecekler. Tüm RGB aksesuarlarınızın sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı."

Tam Boyutta Gör Microsoft yeni özelliğin bu ay kullanıma sunulacağını duyurdu. Ancak şimdilik sadece Windows Insider Programı katılımcıları için. Dinamik Aydınlatmanın tüm kullanıcılar için nihai sürüme ne zaman ekleneceği ise henüz bilinmiyor.

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Windows 11'de RGB aydınlatma ayarları yapılabilecek