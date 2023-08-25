Windows 11, sık kullanılan özellikleri tek bir yerde topluyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'e yeni bir ayarlar ana sayfası eklemeye çalışıyor. Yazılım devi Windows Insider'lara sunulan bir güncellemede cihaz kişiselleştirme, Bluetooth kontrolleri, hesap kurtarma ve daha fazlası gibi çeşitli ayarlara hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayan "etkileşimli kartlar" içeren bir ana sayfa ekledi.

Windows 11'e yeni ayarlar anasayfası geliyor

Tam Boyutta Gör Sayfa aynı zamanda "özel kullanım modellerinize" göre değişen önerilen ayarları da gösterecek ve size görüntü, ses ve arama izinleri gibi en çok kullandığınız ayarlara kısayollar sunacak. Bu sayede ayarlar uygulamasında temel özellikleri aramak zorunda kalınmayacak. Öte yandan görünüşe göre Microsoft bu yeni ana sayfayı kendi hizmetlerinden bazılarının reklamını yapmak için de kullanacak. OneDrive'da ne kadar bulut depolama alanınız olduğunu gösteren bir bölümün yanı sıra Microsoft 365 ve Xbox için abonelik durumlarınızı gösteren iki kart bulunuyor. Microsoft, menüde başlangıçta en fazla yedi kart olacağını ve "yakında daha fazlasının geleceğini" söylüyor. Şirket bu özelliği ilk olarak haziran ayında test etmeye başlamıştı.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yakında yayınlayabileceği bir başka güzel özellik de Windows Backup uygulaması olacak. İlk olarak mayıs ayında tanıtılan uygulama, yeni bir bilgisayar kullanmaya hazırlanırken bilgisayarınızı yedeklemenizi sağlıyor. Mevcut ayarlarınızı yeni bilgisayarınıza otomatik olarak aktarmanın yanı sıra masaüstünüzdeki, Başlat menünüzdeki ve görev çubuğunuzdaki sabitlenmiş uygulamaları da aynı şekilde yeni cihaza gönderiyor. Microsoft, bu uygulamaları yeni bilgisayarınıza otomatik olarak yüklemeyeceğini, ancak yeniden yüklemeniz için sizi Microsoft Store'a veya geliştiricinin web sitesine yönlendiren kısayollar sağlayacağını söylüyor.

Son Windows 11 güncellemesi MSI anakartlarda mavi ekran veriyor 19 sa. önce eklendi

Son olarak Microsoft, Dinamik Aydınlatma özelliği için küçük bir güncelleme yayınlıyor. Herkese sunulduğunda, Windows vurgu renginizi çevre birimleriniz ve bilgisayar bileşenlerinizle senkronize etmek ve cihazlarınız için özel renkler ayarlamak için bu aracı kullanabileceksiniz. Tüm bu özellikler şu anda Windows 11 Insider Preview Build 22631.2262 sürümünde yer alıyor. Özelliklerin betadan çıkıp son kullanıcıya gelmesi biraz zaman alabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11, sık kullanılan özellikleri tek bir yerde topluyor