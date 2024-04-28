Windows 11 yakında TAR ve 7Z arşiv dosyası oluşturmanıza izin verecek

Windows 11 beta sürümünde Dosya Gezgini’nde TAR ve 7Z arşiv dosyası oluşturmaya olanak tanıyan bir özellik keşfedildi. Etkinleştirdikten sonra, dosyaya sağ tıklayıp sıkıştır seçeneğine tıklayıp istediğiniz formatı seçebiliyorsunuz. Diğer seçeneklerden de sıkıştırma yöntemi dahil ek özellikleri açan sihirbaza erişmek mümkün.
TAR ve 7Z dosyası oluşturma Windows 11 24H2, 23H2 ve 22H2’de destekleniyor. Windows 11 beta 22635.3566 (KB5037002) sürümünde tamamen işlevsel ancak varsayılan olarak devre dışı. Şu an için yeni arşiv özelliği ViVeTool uygulamasıyla açılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.