Windows 11 yakında TAR ve 7Z arşiv dosyası oluşturmanıza izin verecek

Tam Boyutta Gör Windows 11’in gelecek 24H2 sürümü, dosyaları 7Z ve TAR formatında sıkıştırmayı, sıkıştırma oranını ayarlamayı ve fazlasını mümkün kılacak. Ancak bu özelliğe sahip olmak için bu sürümü beklemenize gerek yok; 22H2 ve 23H2 sürümlerine de gelecek.

Windows 11'in yeni özelliği dosya paylaşımını kolaylaştıracak 4 hf. önce eklendi

Windows 11 beta sürümünde Dosya Gezgini’nde TAR ve 7Z arşiv dosyası oluşturmaya olanak tanıyan bir özellik keşfedildi. Etkinleştirdikten sonra, dosyaya sağ tıklayıp sıkıştır seçeneğine tıklayıp istediğiniz formatı seçebiliyorsunuz. Diğer seçeneklerden de sıkıştırma yöntemi dahil ek özellikleri açan sihirbaza erişmek mümkün.

TAR ve 7Z dosyası oluşturma Windows 11 24H2, 23H2 ve 22H2’de destekleniyor. Windows 11 beta 22635.3566 (KB5037002) sürümünde tamamen işlevsel ancak varsayılan olarak devre dışı. Şu an için yeni arşiv özelliği ViVeTool uygulamasıyla açılabiliyor.

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Windows 11 yakında TAR ve 7Z dosyası oluşturmanıza izin verecek