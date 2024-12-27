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    USB ile Windows 11 yükleyenler dikkat: Güvenlik güncellemesi alamayabilirsiniz!

    Microsoft, Ekim ve Kasım yamalarıyla oluşturulan Windows 11 yükleme medyalarında hata olabileceği konusunda uyardı. Bu kullanıcılar güvenlik güncelleştirmesi alamayabilir. İşte sorunun çözümü...
    Windows 11 yükleyenler dikkat: Güncelleme alamayabilirsiniz! Tam Boyutta Gör
    Microsoft kullanıcıları, bazı elle yapılmış Windows 11 yükleme medyalarıyla gerçekleştirilen yeni PC kurulumlarının, gelecekteki güvenlik güncelleştirmelerini alamamasına neden olabilecek bir hataya sahip olabileceği konusunda uyarıyor. Hata, Ekim ve Kasım sürüm yamalarıyla yapılmış USB ve CD yükleyicilerini etkiliyor.

    Microsoft, hatayı Windows 11 (sürüm 24H2) için bilinen sorunlar sayfasında yayınladı: "Windows 11, sürüm 24H2'yi yüklemek için medya kullanıldığında, cihaz Windows güvenlik güncelleştirmelerini kabul edemeyeceği bir durumda kalabilir. Bu durum yalnızca, Ekim 2024 veya Kasım 2024 güvenlik güncelleştirmelerini içerecek şekilde oluşturulan medyalarda meydana geliyor."

    Windows Update veya Microsoft Update Catalog web sitesi aracılığıyla Ekim veya Kasım yamalarını alan PC'ler sorundan etkilenmiyor.

    Aralık 2024 yamasıyla yeniden yükleme yapmak gerekiyor

    Sorunu gidermek için Windows 11 medya yükleyicinizi Aralık 2024 yama güncellemesiyle yeniden oluşturmanız ve Windows'u yeniden yüklemeniz gerekiyor. Microsoft ayrıca, kalıcı bir düzeltme üzerinde çalıştığını söylüyor.

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