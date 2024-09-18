Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, tüm bilgisayarlar için Windows 11 24H2 çıkış tarihini açıkladı

    Microsoft, uzunca bir süredir beklenen Windows 11 24H2 çıkış tarihini açıkladı. Açıklamaya göre Windows 11'in 2024 yıllık özellik güncellemesi bu ayın sonunda yayınlanacak.
    Microsoft, Windows 11 24H2 çıkış tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, uzun zamandır beklenen Windows 11 24H2 sürümünün çıkış tarihini resmen duyurdu. Şirketin yakın zamanda yayınladığı blog gönderisine göre, Windows 11'in 2024 yıllık özellik güncellemesi 24 Eylül 2024'te önizleme olarak kullanıma sunulacak. Tüm uyumlu sistemler için genel erişim ise 8 Ekim 2024'te yapılacak olan Patch Tuesday güncellemesiyle sağlanacak.

    Windows 11 24H2 için son dönemeç

    Copilot+ özellikli cihazlar, bu yeni sürüme halihazırda erişim sağlamıştı. Bilmeyenler için Copilot+, minimum 40 NPU TOPS kapasitesine sahip Arm64 ve AMD64 sistemlerinde çalışıyor. Bu tür cihazlara sahip kullanıcılar, Windows 11 24H2'nin avantajlarından ilk yararlananlar olmuştu. Diğer kullanıcılar ise bir süre daha bekleyecek.

    Windows 11 24H2'nin genel kullanıma sunulmasıyla birlikte, tüm uyumlu sistemler yeni özelliklere erişebilecek. Microsoft, bu yeni sürümde sistem gereksinimlerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Ancak, eski işlemcilere sahip cihazlar bu güncellemeden faydalanamayacak ve sistem gereksinimlerini aşma yöntemleri artık işe yaramayacak.

    Microsoft, bu büyük güncelleme ile bir diğer önemli yeniliği de duyurdu. 8 Ekim 2024'ten itibaren, Intune tarafından yönetilen cihazlar için kalite güncellemeleri, sistemin ilk kurulum aşamasında (OOBE) gönderilecek. Bu değişiklik, şirketlerin cihazlarını daha hızlı ve güvenli bir şekilde kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

    Microsoft ayrıca, yeni güncellemelerin bir parçası olarak toplu güncellemeleri “checkpoint” (kontrol noktası) adı verilen bir yöntemle sunmayı planlıyor. Ancak bu yöntem şu anda bazı sistemlerde MSU yükleme hatalarına yol açıyor. Şirket, bu sorun üzerinde çalıştığını ve en kısa sürede çözüm sağlayacağını belirtti. Windows 11 24H2'nin getirdiği yenilikler ve değişiklikler, kullanıcıların sistem güvenliği ve performansını artırmayı hedeflerken, Copilot entegrasyonu ile yapay zeka destekli özellikler de sunacak. Windows 11 24H2, çok fazla şeyin değiştiği bir güncelleme olmayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat fullback yorum lol oyna tuşu çalışmıyor psikolojik tuvalet hissi nasıl geçer bina asansör şikayeti nereye yapılır tinea versicolor geçmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G3 82TT00QNTX
    Lenovo V15 G3 82TT00QNTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız