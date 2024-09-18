Microsoft, tüm bilgisayarlar için Windows 11 24H2 çıkış tarihini açıkladı

Windows 11 24H2 için son dönemeç
Copilot+ özellikli cihazlar, bu yeni sürüme halihazırda erişim sağlamıştı. Bilmeyenler için Copilot+, minimum 40 NPU TOPS kapasitesine sahip Arm64 ve AMD64 sistemlerinde çalışıyor. Bu tür cihazlara sahip kullanıcılar, Windows 11 24H2'nin avantajlarından ilk yararlananlar olmuştu. Diğer kullanıcılar ise bir süre daha bekleyecek.
Windows 11 24H2'nin genel kullanıma sunulmasıyla birlikte, tüm uyumlu sistemler yeni özelliklere erişebilecek. Microsoft, bu yeni sürümde sistem gereksinimlerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Ancak, eski işlemcilere sahip cihazlar bu güncellemeden faydalanamayacak ve sistem gereksinimlerini aşma yöntemleri artık işe yaramayacak.
Microsoft, bu büyük güncelleme ile bir diğer önemli yeniliği de duyurdu. 8 Ekim 2024'ten itibaren, Intune tarafından yönetilen cihazlar için kalite güncellemeleri, sistemin ilk kurulum aşamasında (OOBE) gönderilecek. Bu değişiklik, şirketlerin cihazlarını daha hızlı ve güvenli bir şekilde kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
Microsoft ayrıca, yeni güncellemelerin bir parçası olarak toplu güncellemeleri “checkpoint” (kontrol noktası) adı verilen bir yöntemle sunmayı planlıyor. Ancak bu yöntem şu anda bazı sistemlerde MSU yükleme hatalarına yol açıyor. Şirket, bu sorun üzerinde çalıştığını ve en kısa sürede çözüm sağlayacağını belirtti. Windows 11 24H2'nin getirdiği yenilikler ve değişiklikler, kullanıcıların sistem güvenliği ve performansını artırmayı hedeflerken, Copilot entegrasyonu ile yapay zeka destekli özellikler de sunacak. Windows 11 24H2, çok fazla şeyin değiştiği bir güncelleme olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...