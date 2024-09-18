Microsoft, tüm bilgisayarlar için Windows 11 24H2 çıkış tarihini açıkladı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, uzun zamandır beklenen Windows 11 24H2 sürümünün çıkış tarihini resmen duyurdu. Şirketin yakın zamanda yayınladığı blog gönderisine göre, Windows 11'in 2024 yıllık özellik güncellemesi 24 Eylül 2024'te önizleme olarak kullanıma sunulacak. Tüm uyumlu sistemler için genel erişim ise 8 Ekim 2024'te yapılacak olan Patch Tuesday güncellemesiyle sağlanacak.

Windows 11 24H2 için son dönemeç

Copilot+ özellikli cihazlar, bu yeni sürüme halihazırda erişim sağlamıştı. Bilmeyenler için Copilot+, minimum 40 NPU TOPS kapasitesine sahip Arm64 ve AMD64 sistemlerinde çalışıyor. Bu tür cihazlara sahip kullanıcılar, Windows 11 24H2'nin avantajlarından ilk yararlananlar olmuştu. Diğer kullanıcılar ise bir süre daha bekleyecek.

Windows 11 24H2'nin genel kullanıma sunulmasıyla birlikte, tüm uyumlu sistemler yeni özelliklere erişebilecek. Microsoft, bu yeni sürümde sistem gereksinimlerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Ancak, eski işlemcilere sahip cihazlar bu güncellemeden faydalanamayacak ve sistem gereksinimlerini aşma yöntemleri artık işe yaramayacak.

Microsoft, bu büyük güncelleme ile bir diğer önemli yeniliği de duyurdu. 8 Ekim 2024'ten itibaren, Intune tarafından yönetilen cihazlar için kalite güncellemeleri, sistemin ilk kurulum aşamasında (OOBE) gönderilecek. Bu değişiklik, şirketlerin cihazlarını daha hızlı ve güvenli bir şekilde kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

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Microsoft ayrıca, yeni güncellemelerin bir parçası olarak toplu güncellemeleri “checkpoint” (kontrol noktası) adı verilen bir yöntemle sunmayı planlıyor. Ancak bu yöntem şu anda bazı sistemlerde MSU yükleme hatalarına yol açıyor. Şirket, bu sorun üzerinde çalıştığını ve en kısa sürede çözüm sağlayacağını belirtti. Windows 11 24H2'nin getirdiği yenilikler ve değişiklikler, kullanıcıların sistem güvenliği ve performansını artırmayı hedeflerken, Copilot entegrasyonu ile yapay zeka destekli özellikler de sunacak. Windows 11 24H2, çok fazla şeyin değiştiği bir güncelleme olmayacak.

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Microsoft, Windows 11 24H2 çıkış tarihini açıkladı