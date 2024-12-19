Tam Boyutta Gör Otomatik HDR, standart dinamik aralık (SDR) içeriğini otomatik olarak yüksek dinamik aralık (HDR) içeriğine dönüştürerek oyun deneyimini geliştiren bir Windows özelliği ancak Windows 11 24H2 sürümünde düzgün çalışmıyor gibi görünüyor.

Windows 11 güncellemesi sistem performansını düşürüyor 5 gün önce eklendi

Windows 11 24H2 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, uygulamalar için rengi otomatik olarak yönet seçeneği kapatılmadıkça monitörün renkleri düzgün sağlamadığını gözlemlendi. Ancak tek sorun bu değil; birçok kişi, bu sürümde oyunların çöktüğünü de bildirdi.

Microsoft, Windows 11 24H2’de AutoHDR özelliği kullanıldığında yanlış oyun renklerine neden olan hatayı kabul etti. Ayrıca bu sürüm yüklendikten sonra Otomatik HDR açıksa oyunlarda sorunlar yaşanabileceğini de belirtti. Microsoft’un önerisi ise; Auto HDR’ı kapatmak veya Windows 11 24H2 güncellemesini yüklememek.

Windows 11 Otomatik HDR nasıl kapatılır?

Ayarlar uygulamasını açın. Sistem - Ekran'a girin. İlgili Ayarlar altında Grafikler'i seçin. Otomatik HDR'ı kapalı konuma getirin. Uygulamalar için özel ayarlar altından istediğiniz oyun için Auto HDR'ı kapatabilirsiniz.

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Windows 11'in HDR özelliği oyun deneyimini alt üst etti!