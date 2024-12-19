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    Anlık Bildirim

    Windows 11'in HDR özelliği oyun deneyimini alt üst etti!

    Kullanıcı raporlarına göre, Windows 11 24H2, AutoHDR özelliği kullanıldığında oyunlar oynanamaz hale geliyor. Microsoft, sorunu doğruladı ve güncellemeyi duraklattı.
    windows 11 24h2 otomatik hdr oyun Tam Boyutta Gör
    Otomatik HDR, standart dinamik aralık (SDR) içeriğini otomatik olarak yüksek dinamik aralık (HDR) içeriğine dönüştürerek oyun deneyimini geliştiren bir Windows özelliği ancak Windows 11 24H2 sürümünde düzgün çalışmıyor gibi görünüyor.

    Windows 11 24H2 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, uygulamalar için rengi otomatik olarak yönet seçeneği kapatılmadıkça monitörün renkleri düzgün sağlamadığını gözlemlendi. Ancak tek sorun bu değil; birçok kişi, bu sürümde oyunların çöktüğünü de bildirdi.

    Microsoft, Windows 11 24H2’de AutoHDR özelliği kullanıldığında yanlış oyun renklerine neden olan hatayı kabul etti. Ayrıca bu sürüm yüklendikten sonra Otomatik HDR açıksa oyunlarda sorunlar yaşanabileceğini de belirtti. Microsoft’un önerisi ise; Auto HDR’ı kapatmak veya Windows 11 24H2 güncellemesini yüklememek.

    Windows 11 Otomatik HDR nasıl kapatılır?

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Sistem - Ekran'a girin.
    3. İlgili Ayarlar altında Grafikler'i seçin.
    4. Otomatik HDR'ı kapalı konuma getirin.
    5. Uygulamalar için özel ayarlar altından istediğiniz oyun için Auto HDR'ı kapatabilirsiniz.
    Kaynakça https://www.windowslatest.com/2024/12/19/microsoft-confirms-windows-11-24h2-issue-is-breaking-games-yanks-update-for-more-pcs/ https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-11-24h2#3466msgdesc
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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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