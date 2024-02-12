Microsoft, Windows 11 yüklü çok eski bilgisayarların açılmasını engelleyecek

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2, popcnt (popülasyon sayısı) yönergesini desteklemeyen işlemcilerde önyükleme yapmayacak ilk sürüm olacak. Bu, resmî olarak Windows 11’i çalıştıramayan ancak çeşitli yollarla Windows 11’in yüklendiği çok eski bilgisayarların artık açılmayacağı anlamına geliyor.

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Windows 11’in bir sonraki sürümü, 2000’li yılların ortalarında AMD’nin Barcelona mimarisine sahip CPU’larda, ardından Intel’in ilk nesil Core i serisi işlemcilerinde standart haline gelen POPCNT adı verilen işlemci yönergesi gerektirecek. Bu, 15 yıldan eski ve öncesinde resmî olarak Windows 11’i çalıştıramayan bilgisayarların artık önyükleme yapmayacağı anlamına geliyor.

Günümüzde hâlâ Intel Core 2 Duo işlemcili bilgisayar kullananların olduğu ve bu bilgisayarlardan bazılarının resmî olmayan bir şekilde Windows 11’i çalıştırdığı biliniyor. Bu bilgisayarlar şimdiye kadar çok yavaş da olsa Windows 11’i çalıştırabiliyordu ancak 24H2 sürümünden itibaren artık işletim sistemi önyükleme yapmayacak.

Windows'un bir sonraki sürümü, Germanium adı verilen Windows platformunun yeni bir sürümünü temel alan büyük bir işletim sistemi güncellemesi olacak. Gerçek yeni nesil yapay zeka özellikleri ve deneyimlerini ilk öne çıkaran bu sürümün bu sonbaharda yayınlanması bekleniyor.

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Windows 11 yüklü çok eski bilgisayarlar artık hiç açılmayacak!