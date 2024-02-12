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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11 yüklü çok eski bilgisayarların açılmasını engelleyecek

    Windows 11, sistem gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlara da yüklenebiliyor. Ancak, Windows 11'e gelecek yeni bir gereklilikle çok eski PC'ler artık önyükleme yapamayacak.
    windows 11 24h2 popcnt cpu Tam Boyutta Gör
    Windows 11 24H2, popcnt (popülasyon sayısı) yönergesini desteklemeyen işlemcilerde önyükleme yapmayacak ilk sürüm olacak. Bu, resmî olarak Windows 11’i çalıştıramayan ancak çeşitli yollarla Windows 11’in yüklendiği çok eski bilgisayarların artık açılmayacağı anlamına geliyor.

    Windows 11’in bir sonraki sürümü, 2000’li yılların ortalarında AMD’nin Barcelona mimarisine sahip CPU’larda, ardından Intel’in ilk nesil Core i serisi işlemcilerinde standart haline gelen POPCNT adı verilen işlemci yönergesi gerektirecek. Bu, 15 yıldan eski ve öncesinde resmî olarak Windows 11’i çalıştıramayan bilgisayarların artık önyükleme yapmayacağı anlamına geliyor.

    Günümüzde hâlâ Intel Core 2 Duo işlemcili bilgisayar kullananların olduğu ve bu bilgisayarlardan bazılarının resmî olmayan bir şekilde Windows 11’i çalıştırdığı biliniyor. Bu bilgisayarlar şimdiye kadar çok yavaş da olsa Windows 11’i çalıştırabiliyordu ancak 24H2 sürümünden itibaren artık işletim sistemi önyükleme yapmayacak.

    Windows'un bir sonraki sürümü, Germanium adı verilen Windows platformunun yeni bir sürümünü temel alan büyük bir işletim sistemi güncellemesi olacak. Gerçek yeni nesil yapay zeka özellikleri ve deneyimlerini ilk öne çıkaran bu sürümün bu sonbaharda yayınlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 21 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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