Microsoft, Windows 11 yüklü çok eski bilgisayarların açılmasını engelleyecek

Windows 11’in bir sonraki sürümü, 2000’li yılların ortalarında AMD’nin Barcelona mimarisine sahip CPU’larda, ardından Intel’in ilk nesil Core i serisi işlemcilerinde standart haline gelen POPCNT adı verilen işlemci yönergesi gerektirecek. Bu, 15 yıldan eski ve öncesinde resmî olarak Windows 11’i çalıştıramayan bilgisayarların artık önyükleme yapmayacağı anlamına geliyor.
Günümüzde hâlâ Intel Core 2 Duo işlemcili bilgisayar kullananların olduğu ve bu bilgisayarlardan bazılarının resmî olmayan bir şekilde Windows 11’i çalıştırdığı biliniyor. Bu bilgisayarlar şimdiye kadar çok yavaş da olsa Windows 11’i çalıştırabiliyordu ancak 24H2 sürümünden itibaren artık işletim sistemi önyükleme yapmayacak.
Windows'un bir sonraki sürümü, Germanium adı verilen Windows platformunun yeni bir sürümünü temel alan büyük bir işletim sistemi güncellemesi olacak. Gerçek yeni nesil yapay zeka özellikleri ve deneyimlerini ilk öne çıkaran bu sürümün bu sonbaharda yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.