Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows on ARM cihazlarına 64-bit desteği yakında

    Uzun kullanım süreleri ve sürekli internete bağlı taşınabilir sistemler vaadiyle yola çıkan Windows on ARM cihazları henüz 64-bit desteği sunmuyor. Gelecek yıl ise testler başlayacak.
    1 hf.
    2,4b
    1
    3
    Windows
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Windows on ARM cihazlarına 64-bit desteği yakında
    Tam Boyutta Gör

    Windows RT sürümü ile yaşadığı büyük hayal kırıklığını Windows on ARM ile avantaja çeviren Microsoft projesini geliştirmeye devam ediyor. Üreticiler birbiri ardına yeni modellerini duyururken 64-bit desteği de yolda.

    En büyük eksiklik

    Bilindiği üzere ARM işlemciler üzerinde bazı kısıtlamalar nedeniyle sadece 32-bit uygulamalar emule edilebiliyor. Bu nedenle 64-bit standardının performans ve verimlilik gibi avantajlarından faydalanılamıyor. Ayrıca pek çok uygulama da sadece 64-bit desteği sunduğu için WoA ekosisteminde çalışmıyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor"

    Kaynaklara göre Microsoft, 64-bit desteği gelecek yıl itibariyle Windows Insider programı içerisinde testlere açılacak. Testlerden sonra ise 2021 yılının başlarında uyumlu tüm cihazlara yayınlanmış olacak.

    Windows on ARM cihazlara hayat veren Qualcomm yongaları hali hazırda 64-bit desteği sunuyordu. Emulatör teknolojilerinde yapılacak optimizasyonlarla bu destek hayata geçirilecek. Böylece daha fazla uygulamanın ekosisteme gelmesi ve haliyle büyük bir hareketlilik oluşması sağlanacak.



    https://www.techpowerup.com/261144/microsoft-could-bring-x86-64-app-emulation-to-windows-on-arm Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    bayraak 1 hf.
    Windows on? Windows off?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    babgozd 1 hf. bayraak
    Windows 10 on ARM
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 hf.
    Emulatorsuz cozumler sart :/




    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri 1 hf. Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı 1 hf. Epic Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu: The Messenger 1 hf. Redmi K30 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek 1 hf. Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu 1 hf. Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri 1 hf. Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı Denza X elektrikli SUV tanıtıldı 1 hf. Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi 1 hf. Age of Empires 4 oynanış fragmanı yayınlandı 1 hf. Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. The Rock'ın oynayacağı Black Adam'ın vizyon tarihi belli oldu! 1 hf. Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu 1 hf. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA piste çıktı: İşte paylaşılan görüntüler 1 hf. Delikli ekrana sahip Huawei MatePad Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. 2si1: Ultimate Ears Boom 3 ve Wonderboom 2 izlenimlerimiz | Ön inceleme 1 hf. AirPods Pro kulaklıklar satışa başladı 1 hf. Samsung onuncu yıla özel bir Galaxy paketi hazırlıyor 1 hf. Kimlik avı saldırıları ülkemizde giderek artıyor 1 hf. Toshiba sektörün ilk 512GB UFS 2.1 belleğini duyurdu 1 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV'un fiyatı dahil tüm detayları ortaya çıktı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Windows on ARM cihazlarına 64-bit desteği yakında Sonraki 5G hayat kurtaracak | Ambulansa uzaktan bağlantı ve müdahele 1 hf. Amazon, Microsoft’a kaptırdığı 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI sözleşmesini mahkemeye taşıyor 1 hf. LG kadınlara yönelik, aksesuar şeklinde giyilebilir cihazlar geliştiriyor 1 hf. Magic Leap One ile Spotify başka bir boyuta geçiyor 1 hf. Nuh'un Gemisi ilk kez 3 boyutlu görüntülendi 1 hf. Kripto paralar, kuantum hesaplamasına karşı önlem almalı 1 hf. 200’den fazla telefon modelinde Linux çalıştırmak mümkün 1 hf. Intel Xe gün yüzüne çıkmaya devam ediyor: HBM belleğe yer verilecek 1 hf. Toprak altında bulunan patlayıcıları tespit edebilen bakteri geliştiriliyor 1 hf. GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu 1 hf. Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı 1 hf. Honor Watch Magic 2 için geri sayım başladı 1 hf. 2000 beygirlik Aspark Owl, "dünyanın en çabuk hızlanan otomobili" iddiasıyla tanıtıldı 1 hf. Ryzen 9 3950X Intel’in 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemcisinin önünde 1 hf. Netflix, çocuk ve aile içeriği üreticisi Nickelodeon ile anlaştı! 1 hf. Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor 1 hf. 50'li yılların İngiliz ikonu elektrikle geri dönüyor: Morris JE 1 hf. Facebook kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştiren iOS hatasını düzeltti 1 hf. Seagate dizüstüler için ThunderBolt 3 harici depolama kutusunu duyurdu 1 hf. Windows 10 yakında WEP Wi-Fi şifrelemesini desteklemeyecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim