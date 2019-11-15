Windows on ARM cihazlarına 64-bit desteği yakında

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Windows RT sürümü ile yaşadığı büyük hayal kırıklığını Windows on ARM ile avantaja çeviren Microsoft projesini geliştirmeye devam ediyor. Üreticiler birbiri ardına yeni modellerini duyururken 64-bit desteği de yolda.

En büyük eksiklik

Bilindiği üzere ARM işlemciler üzerinde bazı kısıtlamalar nedeniyle sadece 32-bit uygulamalar emule edilebiliyor. Bu nedenle 64-bit standardının performans ve verimlilik gibi avantajlarından faydalanılamıyor. Ayrıca pek çok uygulama da sadece 64-bit desteği sunduğu için WoA ekosisteminde çalışmıyor.

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Kaynaklara göre Microsoft, 64-bit desteği gelecek yıl itibariyle Windows Insider programı içerisinde testlere açılacak. Testlerden sonra ise 2021 yılının başlarında uyumlu tüm cihazlara yayınlanmış olacak.

Windows on ARM cihazlara hayat veren Qualcomm yongaları hali hazırda 64-bit desteği sunuyordu. Emulatör teknolojilerinde yapılacak optimizasyonlarla bu destek hayata geçirilecek. Böylece daha fazla uygulamanın ekosisteme gelmesi ve haliyle büyük bir hareketlilik oluşması sağlanacak.

https://www.techpowerup.com/261144/microsoft-could-bring-x86-64-app-emulation-to-windows-on-arm