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Windows Phone 7 kullanıcılarına Angry Birds hakkında kötü bir haber geldi

Mobil işletim sistemli telefonlar için hazırlanmış en popüler oyun olan Angry Birds'ün Windows Phone 7 versiyonu hakkında, kullanıcıları üzecek bir haber geldi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Windows Phone 7 kullanıcılarına Angry Birds hakkında kötü bir haber geldi
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Mobil işletim sistemli telefonlar için hazırlanmış en popüler oyun olan Angry Birds'ün Windows Phone 7 versiyonu hakkında, kullanıcıları üzecek bir haber geldi.

Angry Birds'ün yapımcı firması Rovio'nun resmi twitter hesabında yer alan bir mesaj Windows Phone 7 sahibi olan Angry Birds hayranlarını üzecek nitelikte zira Rovio, Angry Birds'ün Windows Phone 7'ye ne zaman çıkacağı sorusuna, bu yıl içinde çıkmayacağını ve Windows Phone 7'nin üzerinde daha çok çalışılması gerektiği yönünde oldu.

11 Aralık'ta Angry Birds'ün Christmas Edition sürümü ile birlikte duyurusunun yapılması beklenen Windows Phone 7 sürümüyle ilgili umutlar bu bilgi ile 2011 yılına kadar ertelenmiş oldu.

Windows Phone 7 kullanıcılarına Angry Birds hakkında kötü bir haber geldi
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erman374 9 yıl
Çeviride hata var oyunun windows 7 ye port edilmesi için çok çalışılması gerektiğini kast ediyor.
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ulwi 9 yıl
birde seneye demek artik o kadarda uzun demek degil oyle degil mi 1 ay sonra 2011 :)
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0tt0m@n 9 yıl
iyide adam WP7 üzerinde çalışılması gerektiğini yazmamış, oyunun WP7 sürümünü yapmanın çok çalışma istediğini kastetmiş.
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umutarslan.com 9 yıl
3g kullanıcısıyım demo versiyonunu oynadım bi saat içinde bitirince sıkılmamak için satın aldm :D ilk kez bi oyuna para verdim ve hiç pişman deilim adamlar basit ama çok zevkli oyun yapmışlar helal olsun!
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BarGoS 9 yıl
blackberry için olan versiyonu varmı acaba ??
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