Windows Phone 7 kullanıcılarına Angry Birds hakkında kötü bir haber geldi

Mobil işletim sistemli telefonlar için hazırlanmış en popüler oyun olan Angry Birds'ün Windows Phone 7 versiyonu hakkında, kullanıcıları üzecek bir haber geldi.

Angry Birds'ün yapımcı firması Rovio'nun resmi twitter hesabında yer alan bir mesaj Windows Phone 7 sahibi olan Angry Birds hayranlarını üzecek nitelikte zira Rovio, Angry Birds'ün Windows Phone 7'ye ne zaman çıkacağı sorusuna, bu yıl içinde çıkmayacağını ve Windows Phone 7'nin üzerinde daha çok çalışılması gerektiği yönünde oldu.

11 Aralık'ta Angry Birds'ün Christmas Edition sürümü ile birlikte duyurusunun yapılması beklenen Windows Phone 7 sürümüyle ilgili umutlar bu bilgi ile 2011 yılına kadar ertelenmiş oldu.