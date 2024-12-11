Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini devreye alıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, tartışmalı Windows Recall özelliğini artık daha fazla Windows Insider kullanıcısına sunuyor. Şirket, yapay zeka destekli bu özelliği AMD ve Intel işlemcili Copilot Plus bilgisayarlarla uyumlu hale getirdiğini duyurdu. Özellik, ilk tanıtıldığında mahremiyet ve güvenlik kaygılarıyla büyük eleştiriler almıştı.

Windows Recall adım adım geliyor

Tam Boyutta Gör Windows Recall, Windows 11 Insider Preview Build 26120.2510 (KB5048780) güncellemesi ile AMD ve Intel destekli Copilot Plus PC’lere geliyor. Başka bir deyişle, Intel'in en son Core Ultra veya AMD'nin Ryzen AI işlemcilerine sahip bir dizüstü bilgisayarınız varsa, Recall ve Click to Do gibi diğer AI destekli özellikleri denemek için Windows 11 Insider Programına kaydolabilirsiniz.

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Bilmeyenler için Windows Recall, kullanıcının masaüstünde yaptığı tüm işlemleri ekran görüntüleri alarak kaydeden bir "fotografik hafıza" özelliği. Kullanıcılar, önceki çalışmalarını bu ekran görüntülerini inceleyerek veya doğal dilde yapay zekayı kullanarak geri çağırabiliyor. Yüzeyde faydalı gibi görünen bu özellik, "ayrım gözetmeksizin" masaüstündeki her şeyi yakalıyor. Şifreler, hassas veriler ve gizli bilgiler gibi öğeler de bu kayıtlara dahil ediliyor. Eğer bir kötü niyetli kişi bu dosyalara erişirse, ciddi güvenlik riskleri ortaya çıkabilir.

Recall dışında yeni özellikler de geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, eleştirilerden sonra Recall uygulamasına daha güçlü güvenlik önlemleri ekledi ve yeni sürümü Copilot Plus PC donanımları ile de uyumlu hale getirdi. Ancak, bu güncellenmiş versiyon bile bazı kullanıcılar için sorunlara yol açtı. Microsoft gelecek güncellemelerde bu sorunları ele alacak.

Tam Boyutta Gör Bu arada KB5048780 ile Windows 11 Insider kullanıcıları Paint’te tuval üzerine çizilen resimleri yapay zeka görsellerine dönüştürebilen Paint Cocreator özelliğine de kavuşuyor.

Ayrıca Fotoğraflar uygulamasında metin istemlerinize göre görseller üretebilen veya mevcut resimleri değiştirebilen Restyle Image ve Image Creator özellikleriyle birlikte ekranda ne olduğunu analiz eden; metin, resim ve diğer içerikler için hızlı eylemler sağlayan Click to Do yetenekleri geliyor.

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Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini devreye alıyor