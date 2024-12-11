Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini devreye alıyor

Bilmeyenler için Windows Recall, kullanıcının masaüstünde yaptığı tüm işlemleri ekran görüntüleri alarak kaydeden bir "fotografik hafıza" özelliği. Kullanıcılar, önceki çalışmalarını bu ekran görüntülerini inceleyerek veya doğal dilde yapay zekayı kullanarak geri çağırabiliyor. Yüzeyde faydalı gibi görünen bu özellik, "ayrım gözetmeksizin" masaüstündeki her şeyi yakalıyor. Şifreler, hassas veriler ve gizli bilgiler gibi öğeler de bu kayıtlara dahil ediliyor. Eğer bir kötü niyetli kişi bu dosyalara erişirse, ciddi güvenlik riskleri ortaya çıkabilir.
Recall dışında yeni özellikler de geliyor
Ayrıca Fotoğraflar uygulamasında metin istemlerinize göre görseller üretebilen veya mevcut resimleri değiştirebilen Restyle Image ve Image Creator özellikleriyle birlikte ekranda ne olduğunu analiz eden; metin, resim ve diğer içerikler için hızlı eylemler sağlayan Click to Do yetenekleri geliyor.
ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?