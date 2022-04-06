Microsoft’un yeni güvenlik bileşeni yeniden kurulum gerektiriyor

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Windows 11 için yılın ikinci yarısındaki büyük güncelleme pek çok önemli güvenlik bileşenini beraberinde getirecek. Bunlardan birisi Windows 11 işletim sisteminin yeniden kurulmasını gerektiriyor.

Smart App Control nedir?

Windows 11 işletim sistemine entegre edilecek Smart App Control adındaki güvenlik bileşeni sistem seviyesinde fonksiyonlar sunuyor. İmzası olmayan uygulamaları bloke edebilen bileşen potansiyel zararlı davranışları da tespit edebiliyor.

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Bileşen kod imzalama sistemi ile güvenilir bulut modelleme sistemini bir araya getiriyor. Yapay zekâ algoritmaları sürekli olarak Microsoft bulut ile etkileşim halinde kalıyor. Böylece en yeni güvenlik gereksinimleri ve yapay zekâ modellemeleri alınabiliyor.

İşin kötü tarafı entegrasyon için Windows 11 işletim sisteminin yeniden kurulması gerekiyor. Genel anlamda yazılım güncellemelerinde yeniden başlatma olağan bir durum ancak yeniden kurulum garip karşılanabilir. Sadece yeni piyasaya sürülecek Windows 11 cihazlarında bu bileşen entegre geliyor.



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Windows Smart App Control duyuruldu