Microsoft, Android ekibini yeniden yapılandırdı

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Masa üstü dünyasının devi Microsoft ve mobil dünyanın devi Android’in son dönemdeki entegrasyonu gözlerden kaçmıyor. macOS ve iOS tarzında bir işleyiş oluşturmak isteyen Microsoft sorumlu bölümleri de yeniden yapılandırdı.

Microsoft içerisinde Android değişikliği

Ürün şefi Panos Panay tarafından duyurulan değişiklik farklı kaynakların bir araya toplanarak daha iyi hizmet sunulması amacını taşıyor. Böylece rekabetçilik konusunda da gelişmeler elde edilmesi planlanıyor.

Microsoft’tan Çin atağı 1 gün önce eklendi

Microsoft’un Android hizmetleri geliştiren Surface Duo OS, Swift Key, Telefon Bağlantısı ve Microsoft Launcher ekipleri bundan böyle Android Microsoft Platform and Experiences – AMPX çatısı altında toplanacak.

AMPX bölümünün Surface başkan yardımcısı Ali Akgün tarafından yönetileceği belirtildi. Önümüzdeki dönemde Android uygulamalarının Windows içerisinde çalıştırılması dahil kritik güncellemeler Ali Akgün sorumluluğunda olacak.



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