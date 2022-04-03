Microsoft, Android ekibini yeniden yapılandırdı

Masa üstü dünyasının devi Microsoft ve mobil dünyanın devi Android’in son dönemdeki entegrasyonu gözlerden kaçmıyor. macOS ve iOS tarzında bir işleyiş oluşturmak isteyen Microsoft sorumlu bölümleri de yeniden yapılandırdı.
Microsoft içerisinde Android değişikliği
Ürün şefi Panos Panay tarafından duyurulan değişiklik farklı kaynakların bir araya toplanarak daha iyi hizmet sunulması amacını taşıyor. Böylece rekabetçilik konusunda da gelişmeler elde edilmesi planlanıyor.
Microsoft’un Android hizmetleri geliştiren Surface Duo OS, Swift Key, Telefon Bağlantısı ve Microsoft Launcher ekipleri bundan böyle Android Microsoft Platform and Experiences – AMPX çatısı altında toplanacak.
AMPX bölümünün Surface başkan yardımcısı Ali Akgün tarafından yönetileceği belirtildi. Önümüzdeki dönemde Android uygulamalarının Windows içerisinde çalıştırılması dahil kritik güncellemeler Ali Akgün sorumluluğunda olacak.
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa