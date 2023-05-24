Windows Terminal, GitHub Copilot sayesinde akıllı yapay zeka özelliklerine kavuştu

Microsoft, etkinlik sırasında Windows Terminal uygulamasına yapay zeka sohbet robotu ekleyeceklerini duyurdu. Windows şefi Panos Panay bugün bir geliştirici blog yazısında "GitHub Copilot kullanıcıları, komutlar önermek, hataları açıklamak ve Terminal uygulaması içinde eylemlerde bulunmak için hem satır içi hem de deneysel bir sohbet deneyiminde doğal dil yapay zekasından yararlanabilecekler" dedi.
Windows Terminal’e GitHub Copilot X desteği
Microsoft, Windows Terminal'i ilk olarak 2019'da Build'de duyurmuş ve geliştiricileri şaşırtmıştı. Windows 10'da popüler bir araç haline geldi ve Microsoft sonunda geçen yıl onu varsayılan Windows 11 komut satırı deneyimi haline getirdi. Geliştiriciler artık Komut İstemi'ni başlatmayı denediklerinde Windows Terminal'i görüyorlar ve Microsoft son birkaç yıldır Windows Terminal'e kademeli olarak yeni özellikler ekliyor. Windows Terminal uygulaması çoklu sekme desteği, renkli temalar, özelleştirme seçenekleri ve tam GPU tabanlı metin oluşturma ve emoji desteği içeriyor.
Windows Terminali'ni veya yapay zeka ile gelecekteki WinDbg deneylerini denemekle ilgileniyorsanız, erişim için GitHub Copilot Chat kullanıcısı olmanız gerekiyor.
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.