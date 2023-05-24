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    Windows Terminal, GitHub Copilot sayesinde akıllı yapay zeka özelliklerine kavuştu

    Microsoft, Build 2023 kapsamında hem Windows hem de geliştiriciler için yeni özelliklerinin duyurusu gerçekleştiriyor. Son olarak ise Windows Terminal, akıllı yapay zeka özellikleri kazandı.
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    Windows'u geliştiriciler için daha iyi bir yer haline geliyor! Tam Boyutta Gör
    Çoğunlukla bir geliştirici etkinliği olan Build, uzun zamandır Microsoft'un Windows'un tüketici odaklı güncellemelerine odaklandığı bir etkinlik haline gelmişti. Şirket bu yıl farklı bir yaklaşım benimsiyor ve Windows'ta geliştirici deneyimini iyileştirmek için yaptığı çalışmaları da öne çıkarıyor. Açıkçası burada büyük güncellemelerden bahsediyoruz ve bunların hepsi bu hafta Windows Insider geliştirici kanalına gelecek.

    Microsoft, etkinlik sırasında Windows Terminal uygulamasına yapay zeka sohbet robotu ekleyeceklerini duyurdu. Windows şefi Panos Panay bugün bir geliştirici blog yazısında "GitHub Copilot kullanıcıları, komutlar önermek, hataları açıklamak ve Terminal uygulaması içinde eylemlerde bulunmak için hem satır içi hem de deneysel bir sohbet deneyiminde doğal dil yapay zekasından yararlanabilecekler" dedi.

    Windows Terminal’e GitHub Copilot X desteği

    Microsoft, Windows Terminal'i ilk olarak 2019'da Build'de duyurmuş ve geliştiricileri şaşırtmıştı. Windows 10'da popüler bir araç haline geldi ve Microsoft sonunda geçen yıl onu varsayılan Windows 11 komut satırı deneyimi haline getirdi. Geliştiriciler artık Komut İstemi'ni başlatmayı denediklerinde Windows Terminal'i görüyorlar ve Microsoft son birkaç yıldır Windows Terminal'e kademeli olarak yeni özellikler ekliyor. Windows Terminal uygulaması çoklu sekme desteği, renkli temalar, özelleştirme seçenekleri ve tam GPU tabanlı metin oluşturma ve emoji desteği içeriyor. 

    Windows'u geliştiriciler için daha iyi bir yer haline geliyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft şimdi de kendi WinDbg hata ayıklayıcısı gibi diğer geliştirici araçlarında GitHub Copilot AI ile denemeler yaptığını söylüyor. WinDbg genellikle geliştiriciler tarafından kullanıcı modu uygulamalarında, aygıt sürücülerinde ve hatta Windows'un kendisinde hata ayıklamak için kullanılıyor. Windows'un ürettiği bellek dökümlerini analiz etme yeteneği sayesinde mavi ekran (BSOD) hatalarını gidermek için BT yöneticileri için popüler bir araç konumunda diyebiliriz.Windows Terminal yeniliklerine ek olak yeni Dev Home ve Dev Drive özellikleri de duyuruldu.

    Windows Terminali'ni veya yapay zeka ile gelecekteki WinDbg deneylerini denemekle ilgileniyorsanız, erişim için GitHub Copilot Chat kullanıcısı olmanız gerekiyor.

    Dev Home ve Dev Drive

    Windows'u geliştiriciler için daha iyi bir yer haline geliyor! Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Microsoft, kullanıcıların makinelerini hızlı bir şekilde kurmalarına, kod depolarına bağlanmalarına ve projelerini izlemek veya yerel makinelerinin performansını izlemek için widget'lar eklemelerine olanak tanıyan yeni bir genişletilebilir açık kaynaklı Windows uygulaması olan Dev Home’u kullanıma alıyor. Microsoft ayrıca Windows 11 için, şirketin Azure için kullandığı Esnek Dosya Sistemini temel alan ve derleme sürelerinde yüzde 30'a varan performans iyileştirmeleri vaat eden yeni bir depolama birimi türü olan Dev Drive'ı da kullanıma sunuyor

     

    Kaynakça https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2023/05/23/bringing-the-power-of-ai-to-windows-11-unlocking-a-new-era-of-productivity-for-customers-and-developers-with-windows-copilot-and-dev-home/ https://www.theverge.com/2023/5/23/23732464/microsoft-windows-ai-terminal-github-copilot-integration-build
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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