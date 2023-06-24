Microsoft, Windows 11'deki Dosya Gezgini seçeneklerini azaltmaktan vazgeçti

Tam Boyutta Gör Beta test kullanıcıları kısa bir süre önce sistem dosyalarının görüntülenmesi de dahil olmak üzere bir dizi özelliğin Windows 11 Dosya Gezgini'nden kaybolduğunu bildirmişti. Geliştiriciler ise bunların az kullanıldığını, modasının geçtiğini düşünüyor ve bu nedenle bazı ayarları yalnızca işletim sisteminin kayıt defteri aracılığıyla kullanılabilir hale getirmek istiyorlar.

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Kullanıcılar Microsoft'un bu kararından son derece hoşnutsuzdular ve şirket tepkilere kulak vererek, arayüzde reform yapma planlarını iptal etme sözü verdi. Şirket gelecekteki Windows 11 güncellemesinde bu istenmeyen değişiklikleri iptal edecek. Microsoft, geliştiricilerin arayüzü ve Dosya Gezgini'ni optimize etmenin farklı yollarını arayacaklarını, ancak işlevsellikten ödün vermeyeceklerini açıkladı.

Bazı işlevler isteğe bağlı olabilir

Örneğin, bazı işlevleri 'isteğe bağlı' hale getirilebilir. Yani bu seçenekleri bir tür ek menüde gizleyebilirler. Bunun, dosya işleme verimliliği, gezgin ayarlarının esnekliği ve sistemin görünümü arasında bir denge sağlayacağına dikkat çekiliyor.

Tam Boyutta Gör

Daha önce şu seçeneklerin sistemden kaldırılması planlanmıştı:

Sistem dosyalarının görüntülenmesi

Sürücü harflerinin görüntülenmesi,

Küçük resimler yerine simgelerin görüntülenmesi,

Klasör açıklamalarının görüntülenmesi,

Şifrelenmiş NTFS dosyalarının farklı bir renkte gösterilmesi

Klasör açıklamalarında dosyaların toplam boyutunun gösterilmesi

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Windows 11'deki Dosya Gezgini seçenekleri azaltılmayacak