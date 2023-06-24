Microsoft, Windows 11'deki Dosya Gezgini seçeneklerini azaltmaktan vazgeçti

Kullanıcılar Microsoft'un bu kararından son derece hoşnutsuzdular ve şirket tepkilere kulak vererek, arayüzde reform yapma planlarını iptal etme sözü verdi. Şirket gelecekteki Windows 11 güncellemesinde bu istenmeyen değişiklikleri iptal edecek. Microsoft, geliştiricilerin arayüzü ve Dosya Gezgini'ni optimize etmenin farklı yollarını arayacaklarını, ancak işlevsellikten ödün vermeyeceklerini açıkladı.
Bazı işlevler isteğe bağlı olabilir
Örneğin, bazı işlevleri 'isteğe bağlı' hale getirilebilir. Yani bu seçenekleri bir tür ek menüde gizleyebilirler. Bunun, dosya işleme verimliliği, gezgin ayarlarının esnekliği ve sistemin görünümü arasında bir denge sağlayacağına dikkat çekiliyor.
Daha önce şu seçeneklerin sistemden kaldırılması planlanmıştı:
- Sistem dosyalarının görüntülenmesi
- Sürücü harflerinin görüntülenmesi,
- Küçük resimler yerine simgelerin görüntülenmesi,
- Klasör açıklamalarının görüntülenmesi,
- Şifrelenmiş NTFS dosyalarının farklı bir renkte gösterilmesi
- Klasör açıklamalarında dosyaların toplam boyutunun gösterilmesi
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D