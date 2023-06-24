Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'deki Dosya Gezgini seçeneklerini azaltmaktan vazgeçti

    Yazılım devi Microsoft kullanıcı taleplerini dinledi ve Windows 11'de yer alan Dosya Gezgini'nde yapacağı değişiklikleri iptal etti.                             
    1
    Windows 11'deki Dosya Gezgini seçenekleri azaltılmayacak Tam Boyutta Gör
    Beta test kullanıcıları kısa bir süre önce sistem dosyalarının görüntülenmesi de dahil olmak üzere bir dizi özelliğin Windows 11 Dosya Gezgini'nden kaybolduğunu bildirmişti. Geliştiriciler ise bunların az kullanıldığını, modasının geçtiğini düşünüyor ve bu nedenle bazı ayarları yalnızca işletim sisteminin kayıt defteri aracılığıyla kullanılabilir hale getirmek istiyorlar.

    Kullanıcılar Microsoft'un bu kararından son derece hoşnutsuzdular ve şirket tepkilere kulak vererek, arayüzde reform yapma planlarını iptal etme sözü verdi. Şirket gelecekteki Windows 11 güncellemesinde bu istenmeyen değişiklikleri iptal edecek. Microsoft, geliştiricilerin arayüzü ve Dosya Gezgini'ni optimize etmenin farklı yollarını arayacaklarını, ancak işlevsellikten ödün vermeyeceklerini açıkladı.

    Bazı işlevler isteğe bağlı olabilir

    Örneğin, bazı işlevleri 'isteğe bağlı' hale getirilebilir. Yani bu seçenekleri bir tür ek menüde gizleyebilirler. Bunun, dosya işleme verimliliği, gezgin ayarlarının esnekliği ve sistemin görünümü arasında bir denge sağlayacağına dikkat çekiliyor.

    Windows 11'deki Dosya Gezgini seçenekleri azaltılmayacak Tam Boyutta Gör

    Daha önce şu seçeneklerin sistemden kaldırılması planlanmıştı:

    • Sistem dosyalarının görüntülenmesi
    • Sürücü harflerinin görüntülenmesi,
    • Küçük resimler yerine simgelerin görüntülenmesi,
    • Klasör açıklamalarının görüntülenmesi,
    • Şifrelenmiş NTFS dosyalarının farklı bir renkte gösterilmesi
    • Klasör açıklamalarında dosyaların toplam boyutunun gösterilmesi
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone uygulama indirme sorunu iphone şifresi doğru ama yanlış diyor vodafone 6 aylık paketler devlet diş hastanelerinin acili var mı üniversite 2. sınıfta tekrar sınava girmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız