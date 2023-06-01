WinRAR, Windows 11'e eklenecek olan RAR desteğiyle ilgili endişeli

Tam Boyutta Gör Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows 11'e RAR arşivleri için yerel destek eklemek için çalışmalara başladığını bildirmişti. Neowin portalı ise WinRAR programının geliştiricileri ile temasa geçerek konuyla ilgili yorum yapmalarını istedi.

Windows 11'in RAR desteğiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Microsoft muazzam bir güce sahip

WinRAR satış ekibi üyesi Louise Cusworth, gönderdiği e-postada şirketin "Microsoft'un kararından onur duyduğunu" yazıyor ancak ekliyor:"Endişeli miyiz? Elbette endişeliyiz çünkü biz küçük bir şirketiz ve Microsoft muazzam bir güce sahip milyarlarca dolarlık büyük bir uluslararası şirket".

Kasworth ayrıca Microsoft'un kararının WinRAR'ın gelecekteki faaliyetleri için sorunlara neden olacağını yazıyor. Bunun anlamı, şirketin arşivleme algoritmalarını Windows geliştiricilerine aktarmamış olması. Dolayısıyla işletim sistemi kullanıcıları RAR arşivlerini yalnızca dahili araçları kullanarak çıkarabilecekler. Bunları oluşturmak için, daha önce olduğu gibi, WinRAR yardımcı programının yüklenmesi gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

WinRAR, Windows 11'e gelecek olan RAR desteğiyle ilgili endişeli