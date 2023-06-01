WinRAR, Windows 11'e eklenecek olan RAR desteğiyle ilgili endişeli

Microsoft muazzam bir güce sahip
WinRAR satış ekibi üyesi Louise Cusworth, gönderdiği e-postada şirketin "Microsoft'un kararından onur duyduğunu" yazıyor ancak ekliyor:"Endişeli miyiz? Elbette endişeliyiz çünkü biz küçük bir şirketiz ve Microsoft muazzam bir güce sahip milyarlarca dolarlık büyük bir uluslararası şirket".
Kasworth ayrıca Microsoft'un kararının WinRAR'ın gelecekteki faaliyetleri için sorunlara neden olacağını yazıyor. Bunun anlamı, şirketin arşivleme algoritmalarını Windows geliştiricilerine aktarmamış olması. Dolayısıyla işletim sistemi kullanıcıları RAR arşivlerini yalnızca dahili araçları kullanarak çıkarabilecekler. Bunları oluşturmak için, daha önce olduğu gibi, WinRAR yardımcı programının yüklenmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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