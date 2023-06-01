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    Anlık Bildirim

    WinRAR, Windows 11'e eklenecek olan RAR desteğiyle ilgili endişeli

    WinRAR şirketi Microsoft'un Windows 11'e ekleyeceği RAR desteği hakkında açıklama yaptı. Şirket bunun endişe verici olduğunu ve ileride sorunlar yaşatabileceğini düşünüyor.
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    WinRAR, Windows 11'e gelecek olan RAR desteğiyle ilgili endişeli Tam Boyutta Gör
    Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows 11'e RAR arşivleri için yerel destek eklemek için çalışmalara başladığını bildirmişti. Neowin portalı ise WinRAR programının geliştiricileri ile temasa geçerek konuyla ilgili yorum yapmalarını istedi.

    Microsoft muazzam bir güce sahip

    WinRAR satış ekibi üyesi Louise Cusworth, gönderdiği e-postada şirketin "Microsoft'un kararından onur duyduğunu" yazıyor ancak ekliyor:"Endişeli miyiz? Elbette endişeliyiz çünkü biz küçük bir şirketiz ve Microsoft muazzam bir güce sahip milyarlarca dolarlık büyük bir uluslararası şirket".

    Kasworth ayrıca Microsoft'un kararının WinRAR'ın gelecekteki faaliyetleri için sorunlara neden olacağını yazıyor. Bunun anlamı, şirketin arşivleme algoritmalarını Windows geliştiricilerine aktarmamış olması. Dolayısıyla işletim sistemi kullanıcıları RAR arşivlerini yalnızca dahili araçları kullanarak çıkarabilecekler. Bunları oluşturmak için, daha önce olduğu gibi, WinRAR yardımcı programının yüklenmesi gerekecek.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

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