Windows 11'e gelecek olan RAR desteğiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Önce arşivden çıkarma, sonra sıkıştırma özelliği gelecek
Microsoft ürün müdürü Sharla Soennichsen, Microsoft Geliştirici Konferansı'nda Windows 11'e tar, 7z, rar, gz ve diğer arşiv dosyalarını açma desteği ekleyecek güncellemenin Eylül ayında kullanıcılara sunulacağını doğruladı. Ayrıca, ek yazılım kullanmadan sıkıştırma seçeneğinin ise 2024 yılında ekleneceğini sözlerine ekledi. Soennihsen, "2024 yılında bu formatlarda dosya oluşturma desteği sağlamayı da planlıyoruz." dedi.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)