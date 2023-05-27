Windows 11'e gelecek olan RAR desteğiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bu hafta başında Microsoft Başkan Yardımcısı ve Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay, Windows 11'in yakında tar, 7-zip, rar, gz ve diğer arşiv formatları için yerleşik destek sunacağını duyurdu. Bu formatların tam olarak nasıl destekleneceğine dair ilk ekran görüntüleri ve yeni özelliğin kullanıma sunulmasına ilişkin zaman çizelgesi de bugün ortaya çıktı.

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Önce arşivden çıkarma, sonra sıkıştırma özelliği gelecek

Microsoft ürün müdürü Sharla Soennichsen, Microsoft Geliştirici Konferansı'nda Windows 11'e tar, 7z, rar, gz ve diğer arşiv dosyalarını açma desteği ekleyecek güncellemenin Eylül ayında kullanıcılara sunulacağını doğruladı. Ayrıca, ek yazılım kullanmadan sıkıştırma seçeneğinin ise 2024 yılında ekleneceğini sözlerine ekledi. Soennihsen, "2024 yılında bu formatlarda dosya oluşturma desteği sağlamayı da planlıyoruz." dedi.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yıllık Build 2023 geliştirici konferansında şirket, Windows 11 için yapay zekaya dayalı bir dizi yeniliği tanıttı. Bunların arasında AI (yapay zeka) sohbet botu Bing Chat, akıllı eklentiler, Windows, GitHub ve Windows Terminal kullanan geliştiriciler için yeni araçlar ve Cortana'nın Copilot ile değiştirilmesi yer alıyor.

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Windows 11'in RAR desteğiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı