CD Projekt Red bünyesinden ayrılan bir grup geliştirici, geçtiğimiz hafta Dark Passenger adındaki stüdyolarını kurduklarını duyurdu. Stüdyoyu kuran ekip, The Witcher 3’ün sanat ekibinin parçasıydı ve CD Projekt Red’in bir sonraki dev oyunu Cyberpunk 2077’de de görev almışlardı.



Yeni kurulan Dark Passenger stüdyosunun ilk projesi ise oyuncuları feodal Japonya dönemine götürecek. Stüdyo, bu proje üzerinde çalışacak bir dizi geliştirici aradığını duyurdu. Dolayısıyla geliştirme sürecinin başlarında olduklarını tahmin edebiliriz. Bununla birlikte oyuncular döneme aitolan katana, kısa tanto hançer, wakizashi kılıç, kusarigama zincileri ve shurikenler gibi silahları kullanabilecek.

Çevrimiçi aksiyon formatında olacak

Öte yandan proje hakkında çok fazla detaya sahip değiliz. Stüdyonun kurucuları Jakub Ben ve Marcin Michalski, oyunun Unreal Engine 5 üzerinde inşa edileceğini açıkladı. Henüz adı belli olmayan oyun, birinci şahıs bakış açısında olacak. PvP ve co-op destekli çevrimiçi rekabetçi formatındaki oyunda Titanfall ve Absolver gibi oyunlardan alışık olduğumuz mekanikleri göreceğiz. Dark Passenger, oyun için herhangi bir çıkış tarihi ise paylaşmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Witcher 3’ün geliştiricilerinden yeni aksiyon oyunu geliyor