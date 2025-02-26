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    Merakla beklenen Wonder Woman oyununun akıbeti belli oldu

    Hazırlık aşamasındaki en dikkat çekici oyunlardan biri olmasına rağmen yıllardır haber alamadığımız Wonder Woman oyununun akıbeti belli oldu. Warner Bros Games planlarda değişiklik yapıyor.

    Warner Bros, 2021'in Aralık ayında yeni bir Wonder Woman oyununun yolda olduğunu duyurmuş, hatta bu oyundan kısa bir fragman bile paylaşmıştı. Açık dünyada geçecek bu tek kişilik oyunu, Middle-earth: Shadow of Mordor ve Middle-earth: Shadow of War gibi beğeni kazanan iki Yüzüklerin Efendisi oyunuyla tanınan Monolith Productions geliştiriyordu. Bu tanımlamayla bu stüdyo yan yana gelince, oyunseverleri epey heyecanlandıran bir proje ortaya çıkmıştı.

    Wonder Woman Oyunu İptal Edildi; Stüdyo Kapatılıyor

    Ne var ki aradan geçen üç yılda bir daha bu oyundan kayda değer bir haber duyamadık. Bu da Wonder Woman oyununun iptal edileceği söylentilerini beraberinde getirdi. Nitekim o söylentiler dün gerçeğe dönüştü. Warner Bros Games, Wonder Woman oyununu iptal ettiğini açıkladı.

    Wonder Woman oyununun akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Üstelik Warner Bros. sadece bu oyunu iptal etmekle kalmadı, aynı zamanda Monolith Productions'ı da kapatma kararı aldı. Monolith Productions'ın yanı sıra iki stüdyonun daha (Player First ve WB Games San Diego) kapatılacağı duyuruldu. Son dönemde oyun alanında aradığını bulamayan Warner Bros. bu alanda yeniden yapılanmaya gidiyor.

    Warner Bros. aynı film tarafında olduğu gibi oyun tarafında da bundan sonra elindeki en kıymetli serilere öncelik verecek. Nitekim stüdyo da yaptığı açıklamada Harry Potter, Mortal Kombat, DC ve Game of Thrones'u ön plana çıkardı. Warner Bros Games bundan sonra bu dört seriyle ilişkili oyunlara ve stüdyolara öncelik verecek. Nitekim son günlerde gelen haberler, şirketin şimdiden yeni bir Batman: Arkham oyunu üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.

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